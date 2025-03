LARP w pierwszym zwiastunie. To film o tematyce fantasy od twórcy 1670

Kordian Kądziela to młody zdolny twórca, który najbardziej znany jest z reżyserii czterech odcinków serialu 1670, czyli hitowej komedii Netflixa z 2023 roku. Wcześniej pracował również nad serialem Mental oraz nakręcił krótkometrażowe filmy Fusy, Szczękościsk oraz Larp z 2014 roku we współpracy ze Szkołą Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego. Teraz reżyser powrócił do swojego krótkiego projektu, aby na jego podstawie nakręcić pełnometrażowy film o tym samym tytule. LARP właśnie otrzymał pierwszy zwiastun, który zapowiada interesującą historię outsidera, który zakochany jest w światach fantasy. Materiał zobaczycie poniżej.

LARP – pierwszy zwiastun nowego polskiego filmu

Fani LARP-ów znajdują tu więc coś dla siebie. Główny bohater bierze udział w live action role-playing, czyli grach fabularnych polegających na odgrywaniu ról, w których wciela się w długowłosego elfa. Jako prawdziwy bohater jest w stanie walczyć ze złymi orkami i innymi zagrożeniami, ale zupełnie odwrotnie radzi sobie w życiu codziennym. LARP będzie więc opowieścią o dojrzewaniu i poznawaniu samego siebie, przeżywaniu pierwszych miłości oraz trudnych relacjach rodzinnych.