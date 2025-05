Laptop MSI Pulse 17 AI C1VGKG-079PL taniej o 1000 zł w sklepie Media Expert

MSI Pulse 17 AI to laptop zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach. Wyposażony w sztuczną inteligencję zwiększa wydajność i optymalizuje działania, dostosowując się do Twojego stylu pracy. Dzięki sporej mocy radzi sobie z wymagającymi zadaniami, co pozwala na płynną pracę i rozrywkę. Zaawansowana technologia chłodzenia zapewnia stabilność nawet podczas intensywnego użytkowania.

Intel Core Ultra 7-155H to procesor stworzony dla wymagających użytkowników. Dzięki zintegrowanej jednostce NPU przyspiesza lokalne przetwarzanie AI, zapewniając efektywność i energooszczędność. Architektura i spora liczba rdzeni gwarantują wyjątkową wydajność w grach, pracy kreatywnej czy analizie danych. Wybierz procesor, który łączy hybrydową moc i inteligencję, wspierając Twoje codzienne działania.

Laptop MSI Pulse 17 AI z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 oferuje szybkość i jakość obrazu. Architektura NVIDIA Ada Lovelace gwarantuje płynność działania i oszałamiające efekty wizualne dzięki technologii ray tracingu i DLSS 3, wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Zintegrowane technologie Max-Q optymalizują wydajność, redukując zużycie energii, hałas i zwiększając czas pracy baterii. Odkryj możliwości w grach i tworzeniu, gdzie wydajność spotyka się z inteligencją.