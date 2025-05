Laptop gamingowy MSI Katana 15 B13VFK-1437XPL taniej o 300 zł w Media Expert

MSI Katana 15 to więcej niż laptop gamingowy. To kombinacja technologii, wyjątkowego designu i innowacyjnych rozwiązań, które razem tworzą niezrównane narzędzie dla każdego gracza. Jego mózgiem dającym potężną dawkę mocy obliczeniowej jest procesor Intel Core i7-13620H 13. generacji, który dzięki swojej hybrydowej architekturze łączy w sobie do 6 rdzeni typu Performance i 4 Efficient. To połączenie gwarantuje imponującą wydajność podczas pracy wielozadaniowej oraz niezrównaną płynność rozgrywki w wymagające gry.

Wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, laptop MSI Katana 15 definiuje standardy wydajności graficznej. Architektura NVIDIA Ada Lovelace gwarantuje wyjątkową wydajność i innowacje, takie jak DSSL 3 oparty na sztucznej inteligencji, który zwiększa ilość FPS-ów bez utraty jakości oraz technologię Ray Tracing oferującą realistyczne symulowanie zachowania światła. Rezultat? Niezrównana jakość obrazu, która przenosi realizm wirtualnych światów na całkowicie wyższy poziom.