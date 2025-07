Laptop ASUS TUF Gaming A15 taniej aż o 600 zł. Promocja na laptop dla graczy

Rzuć się w wir emocji z ASUS TUF Gaming A15, stworzony specjalnie dla wymagających graczy i ambitnych uczniów! Wyposażony w szybko odświeżającą matrycę, potężny procesor oraz kartę graficzną, ten laptop gwarantuje płynną rozgrywkę nawet w zaawansowanych grach. Dla kreatywnych umysłów – błyskawiczne ładowanie, pojemna bateria, potężny procesor, WiFi 6 i to wszystko w atrakcyjnej cenie. Świetne narzędzie do zdobywania wiedzy i świetnej zabawy!

ASUS TUF Gaming A15 to nie tylko laptop. To potężna maszyna gotowa sprostać każdemu zadaniu! Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 11, procesor AMD Ryzen 7 7735HS, oraz błyskawiczna pamięć RAM 16 GB DDR5 4800 MHz gwarantują bezproblemową obsługę nawet wymagających zadań. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 w wersji laptopowej z przełącznikiem MUX, zapewniająca pełną moc podczas rozgrywki. A to wszystko wsparte przez dysk SSD PCIe NVMe 4.0 o imponującej pojemności 1000 GB.