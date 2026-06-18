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Lando Norris i Valentino Rossi dołączają do line-upu Monster Energy na Goodwood Festival of Speed

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/18 13:10
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Dwóch mistrzów świata będzie headlinerami ze strony Monster Energy podczas Festival of Speed.

Lando Norris, czyli obecny Mistrz Świata Formuły 1 oraz dziewięciokrotny Mistrz Świata w wyścigach motocyklowych MotoGP, Valentino Rossi pojawią się na Festival of Speed prezentowanym przez Mastercard w lipcu tego roku. Ten przełomowy moment połączy dwie z najbardziej wpływowych postaci współczesnego motorsportu w sposób, jaki może zaoferować tylko Goodwood!

Valentino Rossi i Lando Norris
Valentino Rossi i Lando Norris

Valentino Rossi i Lando Norris wezmą udział w Goodwood Festival of Speed

Prosto po Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, Lando Norris uda się do Goodwood, aby świętować z fanami. Kierowca jest wielbicielem Rossiego, a możliwość dzielenia sceny z jedną z ikon motorsportu doda temu wydarzeniu wyjątkowego znaczenia. Z dziewięcioma tytułami mistrza świata, 115 zwycięstwami w Grand Prix i dziedzictwem, które odmieniło oblicze wyścigów motocyklowych, Rossi pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowym sporcie. Wraz z Norrisem, który reprezentuje teraźniejszość i przyszłość brytyjskiego motorsportu, będzie to rzadki moment łączenia pokoleń i dyscyplin.

Wspólnie ten skład Monster Energy ucieleśnia ducha Festival of Speed. To święto legend, platforma dla niezwykłych talentów i miejsce spotkań historii, które kształtują kulturę motorsportu. Ich wspólne występy z pewnością będą jednymi z najważniejszych wydarzeń imprezy w 2026 roku. Norris i Rossi wystąpią w piątek po południu. Norrisdodatkowo pojawi się na słynnym balkonie w Goodwood w sobotę, aby uczcić sukces w Mistrzostwach Świata. Festival of Speed odbędzie się w dniach 9-12 lipca.

Lando Norris powiedział:

Goodwood zawsze jest mega, to prawdziwe świętowanie sportów motorowych. Jest tam niesamowita atmosfera, tak wielu fanów. Możliwość dzielenia tego doświadczenia z taką legendą jak Valentino Rossi sprawia, że jest to jeszcze fajniejsza okazja.

GramTV przedstawia:

Valentino Rossi z kolei skomentował:

Goodwood to coś wyjątkowego, prawdziwe święto sportów motorowych w każdej formie. Bycie na Festival of Speed, tak duża liczba pasjonatów i fanów oraz możliwość dzielenia wzgórza z tak niewiarygodnymi sportowcami jak Lando Norris i John McGuinness sprawiają, że będzie to niezapomniane doświadczenie.

Książę Richmond CBE DL, założyciel Festival of Speed wypowiedział się na ten temat:

Norris i Rossi. Razem w Goodwood. To bez wątpienia moment, który przejdzie do historii Festival of Speed. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Monster Energy za połączenie sił tych dwóch Mistrzów Świata w Goodwood i nie możemy się doczekać wspólnego świętowania w wielkim stylu jeszcze tego lata.

Tagi:

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F1
Formuła 1
motoryzacja
motogp
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McLaren
Goodwood Festival of Speed
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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