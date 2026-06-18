Lando Norris i Valentino Rossi dołączają do line-upu Monster Energy na Goodwood Festival of Speed

Lando Norris, czyli obecny Mistrz Świata Formuły 1 oraz dziewięciokrotny Mistrz Świata w wyścigach motocyklowych MotoGP, Valentino Rossi pojawią się na Festival of Speed prezentowanym przez Mastercard w lipcu tego roku. Ten przełomowy moment połączy dwie z najbardziej wpływowych postaci współczesnego motorsportu w sposób, jaki może zaoferować tylko Goodwood!

Valentino Rossi i Lando Norris wezmą udział w Goodwood Festival of Speed

Prosto po Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, Lando Norris uda się do Goodwood, aby świętować z fanami. Kierowca jest wielbicielem Rossiego, a możliwość dzielenia sceny z jedną z ikon motorsportu doda temu wydarzeniu wyjątkowego znaczenia. Z dziewięcioma tytułami mistrza świata, 115 zwycięstwami w Grand Prix i dziedzictwem, które odmieniło oblicze wyścigów motocyklowych, Rossi pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowym sporcie. Wraz z Norrisem, który reprezentuje teraźniejszość i przyszłość brytyjskiego motorsportu, będzie to rzadki moment łączenia pokoleń i dyscyplin.