Landman: Negocjator w pierwszym zwiastunie. SkyShowtime prezentuje nowy serial twórcy Yellowstone

Oprócz drugiego sezonu Tulsa King i finałowej serii Yellowstone, na SkyShowtime zadebiutuje jeszcze jeden serial od Taylora Sheridana. Mowa o Landman: Negocjator, który właśnie doczekał się pierwszego zwiastuna. Serial zadebiutuje z dwoma pierwszymi odcinkami już w listopadzie, a kolejne trafią do biblioteki platformy co tydzień. Dla fanów seriali tego twórcy będzie to pozycja obowiązkowa. Zwiastun Landman: Negocjator zobaczycie poniżej.