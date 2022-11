Land of the Vikings rozpycha się w Early Access

Land of the Vikings to propozycja od studia Laps Games. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Iceberg Interactive, które ma w swoim portfolio kilka udanych tytułów. Gierka zadebiutowała na Steam 8 listopada i na razie dostępna jest w ramach usługi Early Access. Wikingów stopniowo przybywa, a produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem. Zachęcamy do obejrzenia najnowszego trailera. Wideo znajdziecie poniżej.

Land of the Vikings już dostępne w Early Access

Po Land of the Vikings powinniśmy spodziewać się rozgrywki w stylu typowym dla gatunku city-builder, a elementy survivalowe mają urozmaicać nam zabawę. Twórcy poświęcili również dużo uwagi mieszkańcom wioski. Każdy z nich ma mieć własną osobowość, która będzie bezpośrednio wpływać na jego zdolności i funkcję w społeczności.



Oczywiście, do naszych głównych zadań należeć będzie budowanie i rozwijanie, ale zanim coś postawimy, musimy pozyskać surowce. Ścinanie drzewa, uprawianie pól, łowienie, polowanie, wyprawy i eksploracja – wszystkie te akcje pozwolą nam zadbać o stan magazynu. Warto pamiętać o pełnym spichlerzu i zapasach opału, bowiem zima jest zawsze ciężka do przetrwania.



Wraz z postępami będziemy obserwować, jak nasza wioska się rozwija oraz dbać o mieszkańców i robić wszystko, by żyło im się lepiej. Przeszkadzać będą nam w tym spontaniczne wydarzenia, takie jak sztormy, zamiecie i wyjątkowo mroźne zimy. Radzić będziemy musieli sobie również z sąsiadami – do nas należeć będzie decyzja, czy zechcemy z nimi pokojowo handlować, czy może jednak dopuścić się agresywnej grabieży.



Jak mówią sami twórcy, Land of the Vikings powinno spędzić w Early Access około roku. Jeśli ten projekt Was zainteresował, odsyłamy Was na kartę Steam produktu.