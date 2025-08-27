Lana Del Rey zmienia tytuł nowego albumu na "Stove” i przesuwa premierę na 2026 rok

Lana Del Rey ogłosiła kolejne zmiany dotyczące swojego nadchodzącego, dziesiątego już albumu.

Płyta, która pierwotnie miała nosić tytuł “Lasso”, a później “The Right Person Will Stay”, ostatecznie ukaże się jako “Stove”, choć patrząc na częstotliwość zmiany nazwy, nie brałbym tego za pewnik. Premiera albumu zaplanowana jest na styczeń 2026 roku, choć początkowo miała trafić do słuchaczy już wiosną 2025. Lana Del Ray zmienia nazwę i termin wydania nowego albumu Powodem przesunięcia daty premiery było dodanie aż sześciu nowych utworów do tracklisty. Jak wyjaśniła artystka w rozmowie z magazynem “W”, te dodatkowe kompozycje okazały się bardziej autobiograficzne, co wymagało więcej czasu na dopracowanie. Dziesiąty album Lany ma wyróżniać się klimatem country, choć w pewnym momencie pojawiły się sugestie, że Del Rey rozważa bardziej brzmienie southern gothic.

Jednym z kluczowych utworów ma być “Stars Fell on Alabama”, napisany o jej mężu, przewodniku po bagnach Luizjany, Jeremy’m Dufrene: Otwieram swoje koncerty tym utworem. Jeremy to najważniejsza osoba w moim życiu. W publicznych sytuacjach jest cichy, ale ze mną rozmawia bez przerwy. Nowy materiał powstaje we współpracy z wieloletnim producentem Lany, Jackiem Antonoffem (frontmanem zespołu Bleachers), a także twórcą muzyki country, Luke’em Lairdem. Kolejnym singlem poprzedzającym wydanie “Stove” ma być utwór “57.7”, z kolei nie wiadomo jeszcze, czy wcześniejsze piosenki takie jak “Henry, Come On” i “Bluebird” znajdą się na finalnej trackliście. Del Rey przyznała również, że tekstowo nowa płyta będzie lżejsza niż poprzednie albumy, takie jak “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” czy “Blue Banisters”: Mam chyba mniej do powiedzenia o sobie, a więcej melodii. Może będzie to coś w stylu American Songbook. Nie ma w tym chęci udowodnienia czegokolwiek. Po prostu cieszę się, że tu jestem, i jest w tym lekkość.

GramTV przedstawia:

Ostatnio Lana Del Rey podgrzała atmosferę wokół płyty, publikując fragment nowego, nieopublikowanego jeszcze utworu, w którym pojawia się bezpośrednie odniesienie do Ethel Cain. W nagraniu artystka śpiewa: „Ethel Cain hated my Instagram post/Think it’s cute reenacting my Chicago post”. Fani szybko zaczęli spekulować, że tekst odnosi się do dawnej relacji Lany z muzykiem Jackiem Donoghue z grupy Salem, z którym Cain była krótko związana w 2022 roku. Choć nie wiadomo, kiedy pełna wersja tej piosenki ujrzy światło dzienne, fragment zwrócił uwagę nawet Nicki Minaj. “Stove” będzie dziesiątym studyjnym albumem Lany Del Rey i pierwszym od premiery “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” z 2023 roku.