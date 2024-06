Lady in the Lake od Apple TV+ na pierwszym zwiastunie. W roli głównej Natalie Portman

Do oferty Apple TV+ trafi wkrótce nowy serial ze znakomitą Natalie Portman w roli głównej. Właśnie pokazano zwiastun mrocznego thrillera Lady in the Lake.

Apple TV pokazało oficjalny zwiastun nowego serialu kryminalnego w stylu noir, zatytułowanego Lady in the Lake, który pojawi się w streamingu tego lata. Kiedy w Święto Dziękczynienia w 1966 roku w Baltimore zaginęła młoda dziewczyna, losy dwóch kobiet zbiegają się w śmiertelnym zderzeniu. Maddie Schwartz (Natalie Portman) to żydowska gospodyni domowa, która chce pozbyć się sekretnej przeszłości i odkryć na nowo siebie jako dziennikarka śledcza, a Cleo Johnson (Moses Ingram) to matka poruszająca się po politycznym podbrzuszu Black Baltimore, walcząca o utrzymanie rodziny. Ich odmienne życia wydają się równoległe – ale kiedy Maddie skupia się na tajemniczej śmierci Cleo, otwiera się przepaść, która naraża wszystkich wokół nich na niebezpieczeństwo… Natalie Portman w serialu Apple TV+. Jest zwiastun Lady in the Lake W roli głównej zobaczymy Natalie Portman, a na ekranie partnerować będą jej: Moses Ingram, Y'lan Noel, Mikey Madison, Sean Ringgold, Brett Gelman, Noah Jupe, Mike Epps.

Lady in the Lake to serial stworzony przez uznaną reżyserkę Almę Har'el, twórczynię takich filmów jak: Honey Boy and Shadow Kingdom oraz filmy dokumentalne, w tym Bombay Beach, LoveTrue, 8.11.16. Scenariusz napisali Alma Har'el, Briana Belser, Nambi E. Kelley, Boaz Yakin, Sheila Wilson, inspirując się powieścią pod tym samym tytułem, której autorką jest Laura Lippman. Wszystkie odcinki wyreżyserowała Alma Har'el. Producentami wykonawczymi są Har'el, Christopher Leggett, Natalie Portman, Sophie Mas, Nathan Ross, Jean-Marc Vallée, Julie Gardner, Amy Kaufman, Layne Eskridge, Boaz Yakin i Laura Lippman.

Lady in the Lake zadebiutuje w Apple TV+ już 19 lipca 2024 r.



