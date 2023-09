Natalie Portman zachwycona reakcją na May December. Bardzo udany start jej firmy produkcyjnej

Natalie Portman wraz z przyjaciółką Sophie Mas założyła własną firmę produkcyjną MountainA, a ich pierwszy film został niedawno sprzedany Netfliksowi za 11 milionów dolarów, po otrzymaniu entuzjastycznych recenzji w Cannes.

To niesamowite, to było bardzo zaskakujące. Kiedy kręcisz film, stawiasz na scenariusz i czuliśmy, że jest dobry. Jednak w Cannes mieliśmy pokaz późno w nocy, po Czasie krwawego księżyca, ale czuliśmy, że widzowie zareagowali doskonale, świetnie się bawili i byliśmy pewnie, że film do nich trafił. Wiedzieliśmy, że na rynku, zwłaszcza po strajku, będzie ciasno - film sfinansowaliśmy samodzielnie, ale sprzedaż Netflixa wydawała się świadectwem naszej pracy.