Lady Gaga z nowym singlem "The Dead Dance”. Jest to utwór do serialu Wednesday

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/03 19:40
Lady Gaga podzieliła się nowym, mrocznym singlem “The Dead Dance”, nagranym specjalnie do drugiej części drugiego sezonu serialu Wednesday.

Najnowsze odcinki serialu Wednesday zadebiutowały dzisiaj, czyli 3 września, na platformie Netflix. Co ciekawe, Lady Gaga w serialu wciela się w postać Rosaline Rotwood, a jeszcze tydzień temu oficjalnie zapowiedziano, że nagra nowy utwór na potrzeby produkcji, który możecie właśnie posłuchać.

Lady Gaga pokazała światu nowy utwór do serialu Wednesday

Singiel nawiązuje do brzmienia jej tegorocznego albumu “Mayhem”. Jest jednocześnie mroczny i taneczny, z charakterystycznym basem, syntezatorami w stylu “Thrillera” i partiami gitary elektrycznej. Gaga zachęca w nim słuchaczy, aby “zatańczyli taniec umarłych”.

“The Dead Dance” powstało we współpracy z Andrew Wattem i Henrym Walterem, a produkcją zajęli się Gaga, Watt oraz Cirkut. Ten sam zespół pracował wcześniej przy “Mayhem”. Oficjalny teledysk do utworu, wyreżyserowany podobno przez Tima Burtona właśnie zadebiutował na YouTube. Burton jest również jednym z reżyserów i producentów wykonawczych Wednesday.

Podczas premiery nowego sezonu Gaga przyznała:

Praca nad drugim sezonem Wednesday była niesamowita, nawet jeśli moja rola jest niewielka. Uwielbiałam współpracę z Timem Burtonem i Jenną [Ortegą]. To wyjątkowe doświadczenie. No i tak, mój utwór “The Dead Dance” właśnie nadchodzi.

Jenna Ortega, odtwórczyni głównej roli, wiosną na festiwalu SXSW zdradziła, że współpraca z Gagą była dla niej wyjątkowa:

Ona jest najlepsza, bez wątpienia jedna z najbardziej utalentowanych osób, z jakimi kiedykolwiek pracowałam. Na planie panowała naprawdę wyjątkowa atmosfera. Poza tym jest niezwykle miła i skromna, to cudowne odkrycie.

GramTV przedstawia:

Obecnie Lady Gaga jest w trakcie północnoamerykańskiej części swojej trasy “Mayhem Ball 2025”, która rozpoczęła się w lipcu. Już pod koniec września artystka zawita do Wielkiej Brytanii, gdzie zagra cztery koncerty w londyńskiej O2 Arena oraz dwa w Manchesterze.

Posłuchajcie najnowszego utworu Lady Gagi, czyli “The Dead Dance”:

Źródło:https://www.nme.com/news/music/lady-gaga-shares-spooky-new-single-the-dead-dance-from-wednesday-3889750

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

