Lady Gaga z nowym singlem "The Dead Dance”. Jest to utwór do serialu Wednesday

Najnowsze odcinki serialu Wednesday zadebiutowały dzisiaj, czyli 3 września, na platformie Netflix. Co ciekawe, Lady Gaga w serialu wciela się w postać Rosaline Rotwood, a jeszcze tydzień temu oficjalnie zapowiedziano, że nagra nowy utwór na potrzeby produkcji, który możecie właśnie posłuchać.

Lady Gaga pokazała światu nowy utwór do serialu Wednesday

Singiel nawiązuje do brzmienia jej tegorocznego albumu “Mayhem”. Jest jednocześnie mroczny i taneczny, z charakterystycznym basem, syntezatorami w stylu “Thrillera” i partiami gitary elektrycznej. Gaga zachęca w nim słuchaczy, aby “zatańczyli taniec umarłych”.