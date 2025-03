Lady Gaga śmieje się ze swojego udziału w filmie Joker 2: "Obiecuje nie grać w Jokerze 3"

Najwyraźniej ludzie uważali, że to było niesamowite, a Joaquin i ja zostaliśmy nawet nominowani do Złotej Maliny, czyli nagrody za najgorsze filmy roku. Wygraliśmy więc za najgorszy duet na ekranie... Ale żartują — uwielbiam wygrywać, a moja Złota Malina przybliża mnie o krok do EGORT. To jak EGOT, ale bardziej bolesne. (...) Więc dziś wieczorem obiecuję grać, śpiewać i nie grać w Jokerze 3.

Dodajmy, że skrót EGOT to skrót od czterech prestiżowych nagród, które artysta może zdobyć w różnych dziedzinach: Emmy, Grammy, Oscar i Tony. “R”, które dodała Gaga odnosi się do Razzie, czyli Malin.

Chociaż wynik kasowy Jokera 2 był rozczarowujący, Gaga nie kryła swojego podejścia do sytuacji, oferując szczere przemyślenia na temat porażek artystycznych. „Ludzie po prostu czasami nie lubią pewnych rzeczy. To takie proste. I myślę, że aby być artystą, trzeba być gotowym na to, że czasami ludziom się to nie spodoba. Trzeba iść dalej, nawet jeśli coś nie połączyło się w sposób, w jaki zamierzałeś” – mówiła. Czy Gaga właśnie udowodniła, że ma do siebie i swojej twórczości sporo dystansu?