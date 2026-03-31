Kupił Xboxa 360, otrzymał zestaw deweloperski Rockstar North

Użytkownik zobaczył wiele nieujawnionej wcześniej zawartości.

Odkrycie, o którym marzy każdy kolekcjoner retro-gamingu, stało się rzeczywistością dla pewnego fana serii Grand Theft Auto w Wielkiej Brytanii. Za jedyne 5 funtów (ok. 25 zł) na lokalnej wyprzedaży garażowej (car boot sale), użytkownik Janmatant stał się posiadaczem unikatowego kawałka historii Rockstar Games. Time Extension Xbox 360 za bezcen okazał się deweloperskim zestawem Rockstar North Konsola zakupiona jako zwykły, używany sprzęt, okazała się oryginalnym devkitem używanym przez studio Rockstar North podczas prac nad Grand Theft Auto IV. Urządzenie posiada autentyczną pieczęć studia na dysku twardym oraz zawiera wczesną wersję beta gry z września 2007 roku.

Fani analizujący pliki na forum GTAForums odkryli zawartość, która nigdy nie trafiła do pełnej wersji gry wydanej w 2008 roku. Wycięta muzyka – stacje radiowe w tej wersji zawierają utwory m.in. Run DMC, Daddy Yankee oraz The Who, które ostatecznie zniknęły z gry przed premierą. Znaleziono też ślady usuniętej minigry z zombie, co sugeruje, że Rockstar eksperymentował z nieumarłymi na długo przed premierą dodatku Undead Nightmare do Red Dead Redemption.

W plikach wspomnianego zestawu deweloperskiego znajduje się w pełni funkcjonalny model promu, który widzieliśmy w zapowiedziach, ale który został usunięty z finalnej mapy Liberty City. Konsola posiada specjalny interfejs startowy, dostępny wyłącznie dla deweloperów posiadających zestawy od Microsoftu. Obecnie Rockstar Games przygotowuje się do swojej największej premiery w historii – Grand Theft Auto VI, które po kilku przesunięciach ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku. Nowa odsłona zabierze nas z powrotem do Vice City i obiecuje nową jakość w gatunku gier z otwartym światem. Właściciel szczęśliwego zakupu potwierdził, że planuje odsprzedać konsolę. Kolekcjonerzy już teraz oferują mu kwoty rzędu 800 funtów (ok. 4000 zł), co czyni to znalezisko jedną z najbardziej dochodowych „okazji" z drugiej ręki w ostatnim czasie.

