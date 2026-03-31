Zaloguj się lub Zarejestruj

Kupił Xboxa 360, otrzymał zestaw deweloperski Rockstar North

Mikołaj Berlik
2026/03/31 17:00
0
0

Użytkownik zobaczył wiele nieujawnionej wcześniej zawartości.

Odkrycie, o którym marzy każdy kolekcjoner retro-gamingu, stało się rzeczywistością dla pewnego fana serii Grand Theft Auto w Wielkiej Brytanii. Za jedyne 5 funtów (ok. 25 zł) na lokalnej wyprzedaży garażowej (car boot sale), użytkownik Janmatant stał się posiadaczem unikatowego kawałka historii Rockstar Games.

Rockstar
Rockstar
Time Extension

Xbox 360 za bezcen okazał się deweloperskim zestawem Rockstar North

Konsola zakupiona jako zwykły, używany sprzęt, okazała się oryginalnym devkitem używanym przez studio Rockstar North podczas prac nad Grand Theft Auto IV. Urządzenie posiada autentyczną pieczęć studia na dysku twardym oraz zawiera wczesną wersję beta gry z września 2007 roku.

Fani analizujący pliki na forum GTAForums odkryli zawartość, która nigdy nie trafiła do pełnej wersji gry wydanej w 2008 roku. Wycięta muzyka – stacje radiowe w tej wersji zawierają utwory m.in. Run DMC, Daddy Yankee oraz The Who, które ostatecznie zniknęły z gry przed premierą. Znaleziono też ślady usuniętej minigry z zombie, co sugeruje, że Rockstar eksperymentował z nieumarłymi na długo przed premierą dodatku Undead Nightmare do Red Dead Redemption.

GramTV przedstawia:

W plikach wspomnianego zestawu deweloperskiego znajduje się w pełni funkcjonalny model promu, który widzieliśmy w zapowiedziach, ale który został usunięty z finalnej mapy Liberty City. Konsola posiada specjalny interfejs startowy, dostępny wyłącznie dla deweloperów posiadających zestawy od Microsoftu.

Obecnie Rockstar Games przygotowuje się do swojej największej premiery w historii – Grand Theft Auto VI, które po kilku przesunięciach ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku. Nowa odsłona zabierze nas z powrotem do Vice City i obiecuje nową jakość w gatunku gier z otwartym światem.

Właściciel szczęśliwego zakupu potwierdził, że planuje odsprzedać konsolę. Kolekcjonerzy już teraz oferują mu kwoty rzędu 800 funtów (ok. 4000 zł), co czyni to znalezisko jedną z najbardziej dochodowych „okazji” z drugiej ręki w ostatnim czasie.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-360-rockstar-devkit-character-models-songs/

Tagi:

News
Rockstar
Rockstar Games
Grand Theft Auto
Grand Theft Auto IV
niespodzianka
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112