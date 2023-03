Kup wybranego laptopa MSI i zyskaj dodatkowy rok gwarancji oraz gadżety

Jeśli szukacie nowego laptopa, to być może zainteresuje Was oferta specjalna przygotowana przez firmę MSI. W sklepie Sferis możecie obecnie znaleźć kilka interesujących modeli objętych promocją, dzięki której zyskacie dodatkowy rok gwarancji, a także gadżety od wspomnianego producenta. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z opisanej okazji? To bardzo proste!

MSI zachęca gracza, by dołączyli do drużyny smoka

Zainteresowani muszą jedynie kupić jeden z produktów objętych promocją, a następnie założyć lub zalogować się na swoje konto MSI. Po otrzymaniu laptopa należy natomiast wykonać zdjęcie sprzętu wraz z widocznym numerem seryjnym oraz dowodem zakupu. Następnie wystarczy zarejestrować produkt w zakładce „Moje produkty” oraz w kategorii „Promocje” i poczekać na weryfikację zgłoszenia oraz odbiór nagrody. Regulamin promocji znajdziecie pod tym adresem.



Pełną listę produktów objętych promocją znajdziecie natomiast bezpośrednio w sklepie Sferis. Nie zwlekajcie! Już dziś dołączcie do drużyny smoka i odbierzcie rok dodatkowej gwarancji na wybranego przez siebie laptopa! Warto się pospieszyć, ponieważ oferta przygotowana przez MSI kończy się 29 marca, a więc w najbliższą środę.