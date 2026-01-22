Kup komputer Actina i zgarnij monitor ASUS za 1 zł!

W praktyce skorzystanie z promocji jest bajecznie proste. Na początek wystarczy po prostu wejść na Sferis.pl, wrzucić do koszyka jeden z objętych promocją komputerów Actina powered by ASUS. Dwa z nich mają na pokładzie AMD Radeon RX 9060 XT, trzeci natomiast AMD Radeon RX 9070. Ponadto, zależnie od modelu, dana maszyna ma na pokładzie procesor AMD Ryzen z serii 7000 lub też 8000.
Model dedykowanej karty graficznej: AMD Radeon RX 9060 XT
Powered by: ASUS
Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL
Zasilanie: 750 W
Gdy już to zrobimy, należy wykonać drugi krok. W tym dokładamy do koszyka drugi element promocyjnego zestawu, czyli monitor. W tym wypadku mowa o 27-calowym VG279QM od ASUSA z matrycą IPS oraz maksymalnym odświeżaniem na poziomie 280 Hz. W normalnych okolicznościach za ten sprzęt zapłacilibyśmy ponad 800 zł.
Ale jako że korzystamy z promocji Gaming w pakiecie – monitor ASUS za 1 zł, to na naszych oczach dzieje się magia. Po dobraniu obu elementów cena monitora zostaje obniżona o 806,11 zł, co oznacza, że wynosi okrągłą złotówkę. Wtedy też nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sfinalizować zamówienie i poczekać na kuriera z naszą przesyłką. Warto się jednak pospieszyć, bo promocja trwa tylko do 28 stycznia.
