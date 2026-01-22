Kup komputer Actina i zgarnij monitor ASUS za 1 zł!

Komputer bez monitora? Niby można, aczkolwiek praca na takim sprzęcie wydaje się zadaniem dość karkołomnym. Dlatego też w ekran zaopatrzyć się po prostu wypada.

I tutaj całe na biało wchodzi Sferis.pl . Dzięki promocji Gaming w pakiecie – monitor ASUS za 1 zł możecie bowiem zgarnąć wysokiej klasy monitor za wspomnianą symboliczną złotówkę.

W praktyce skorzystanie z promocji jest bajecznie proste. Na początek wystarczy po prostu wejść na Sferis.pl, wrzucić do koszyka jeden z objętych promocją komputerów Actina powered by ASUS. Dwa z nich mają na pokładzie AMD Radeon RX 9060 XT, trzeci natomiast AMD Radeon RX 9070. Ponadto, zależnie od modelu, dana maszyna ma na pokładzie procesor AMD Ryzen z serii 7000 lub też 8000.

Modele komputerów biorące udział w promocji:

Komputer Actina powered by ASUS 7500X3D/­32GB/­1TB/­RX9070/­750W/­W11H – 8 198,00 zł Model procesora: 7500X3D Pamięć RAM: 32 GB Całkowita pojemność dysków: 1 TB Model dedykowanej karty graficznej: AMD Radeon RX 9070 Powered by: ASUS Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL Zasilanie: 750 W

Komputer Actina powered by ASUS 8700F/­32GB/­1TB/­RX9060XT/­750W/­W11H – 7 320,00 zł Model procesora: 8700F Pamięć RAM: 32 GB Całkowita pojemność dysków: 1 TB Model dedykowanej karty graficznej: AMD Radeon RX 9060 XT Powered by: ASUS Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL Zasilanie: 750 W

Komputer Actina powered by ASUS 7500F/­32GB/­1TB/­RX9060XT/­750W/­W11H – 7 160,00 zł Model procesora: 7500F Pamięć RAM: 32 GB Całkowita pojemność dysków: 1 TB Model dedykowanej karty graficznej: AMD Radeon RX 9060 XT Powered by: ASUS Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL Zasilanie: 750 W



Gdy już to zrobimy, należy wykonać drugi krok. W tym dokładamy do koszyka drugi element promocyjnego zestawu, czyli monitor. W tym wypadku mowa o 27-calowym VG279QM od ASUSA z matrycą IPS oraz maksymalnym odświeżaniem na poziomie 280 Hz. W normalnych okolicznościach za ten sprzęt zapłacilibyśmy ponad 800 zł.

Monitor, który możemy zgarnąć w promocji: