Kup komputer Actina i zgarnij monitor ASUS za 1 zł!

Komputer bez monitora? Niby można, aczkolwiek praca na takim sprzęcie wydaje się zadaniem dość karkołomnym. Dlatego też w ekran zaopatrzyć się po prostu wypada.

I tutaj całe na biało wchodzi Sferis.pl. Dzięki promocji Gaming w pakiecie – monitor ASUS za 1 zł możecie bowiem zgarnąć wysokiej klasy monitor za wspomnianą symboliczną złotówkę.

W praktyce skorzystanie z promocji jest bajecznie proste. Na początek wystarczy po prostu wejść na Sferis.pl, wrzucić do koszyka jeden z objętych promocją komputerów Actina powered by ASUS. Dwa z nich mają na pokładzie AMD Radeon RX 9060 XT, trzeci natomiast AMD Radeon RX 9070. Ponadto, zależnie od modelu, dana maszyna ma na pokładzie procesor AMD Ryzen z serii 7000 lub też 8000.

Modele komputerów biorące udział w promocji:

Gdy już to zrobimy, należy wykonać drugi krok. W tym dokładamy do koszyka drugi element promocyjnego zestawu, czyli monitor. W tym wypadku mowa o 27-calowym VG279QM od ASUSA z matrycą IPS oraz maksymalnym odświeżaniem na poziomie 280 Hz. W normalnych okolicznościach za ten sprzęt zapłacilibyśmy ponad 800 zł.

Monitor, który możemy zgarnąć w promocji:

  • ASUS LED 27" VG279QM – 807,11 zł
    • Przekątna ekranu: 27"
    • Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
    • Typ matrycy: IPS
    • Kształt ekranu: Płaski
    • Maksymalna częstotliwość odświeżania: 280 Hz
    • Wbudowane głośniki: Tak
    • Wbudowana kamera/aparat: Nie
    • Kolor produktu: Czarny
    • HDMI: Tak

Ale jako że korzystamy z promocji Gaming w pakiecie – monitor ASUS za 1 zł, to na naszych oczach dzieje się magia. Po dobraniu obu elementów cena monitora zostaje obniżona o 806,11 zł, co oznacza, że wynosi okrągłą złotówkę. Wtedy też nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sfinalizować zamówienie i poczekać na kuriera z naszą przesyłką. Warto się jednak pospieszyć, bo promocja trwa tylko do 28 stycznia.

