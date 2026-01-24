Kultyści baranka, zbierzcie się, albowiem czeka na was promocja

Obecne na rynku od 4 lat Cult of the Lamb szturmem podbiło serca graczy, stając się jednym z popularniejszych “roguelike’ów” w branży. Niedawno zaś pojawiła się dobra okazja, by ponownie wejść do tego świata.

To za sprawą świeżo wydanego dodatku Woolhaven, który poszerza podstawową wersję gry o wiele nowości. Co jednak, jeżeli ktoś nie kupił jeszcze podstawki?

Cult of the Lamb i cztery dodatki na promocji w Nintendo eShopie

Jeżeli rzeczony ktoś posiada również konsolę Nintendo Switch (1 lub 2), to idealnie się składa. Cult of the Lamb znalazło się bowiem na promocji, dzięki której zgarniemy grę w Nintendo eShopie o 60% taniej, czyli zamiast nominalnych 100 zł nasze konto uszczupli się zaledwie o 40 zł. Co ważne, to najtaniej w historii, bo nigdy wcześniej produkcja Massive Monster nie znalazła się na tym pułapie cenowym.