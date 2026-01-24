Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultyści baranka, zbierzcie się, albowiem czeka na was promocja

Maciej Petryszyn
2026/01/24 19:30
0
0

Obecne na rynku od 4 lat Cult of the Lamb szturmem podbiło serca graczy, stając się jednym z popularniejszych “roguelike’ów” w branży. Niedawno zaś pojawiła się dobra okazja, by ponownie wejść do tego świata.

To za sprawą świeżo wydanego dodatku Woolhaven, który poszerza podstawową wersję gry o wiele nowości. Co jednak, jeżeli ktoś nie kupił jeszcze podstawki?

Cult of the Lamb
Cult of the Lamb

Cult of the Lamb i cztery dodatki na promocji w Nintendo eShopie

Jeżeli rzeczony ktoś posiada również konsolę Nintendo Switch (1 lub 2), to idealnie się składa. Cult of the Lamb znalazło się bowiem na promocji, dzięki której zgarniemy grę w Nintendo eShopie o 60% taniej, czyli zamiast nominalnych 100 zł nasze konto uszczupli się zaledwie o 40 zł. Co ważne, to najtaniej w historii, bo nigdy wcześniej produkcja Massive Monster nie znalazła się na tym pułapie cenowym.

GramTV przedstawia:

Ale to nie wszystko. Promocyjne są również ceny czterech dodatków. Co prawda nie ma w tym gronie Woolhaven, bo na to jest jeszcze za wcześnie, ale i tak wygląda to ciekawie. I tak Pilgrim Pack zjechał z 36 zł na 19,80 zł. Z kolei Cultist Pack, Heretic Pack i Sinful Pack kosztować nas będą po 14 zł każdy – normalnie byłoby to po 28 zł, czyli dwa razy więcej.

Promocja na Cult of the Lamb oraz cztery dodatki potrwa do 4 lutego.

Nintendo Switch
promocja
Devolver Digital
Switch
promocje
okazja
Nintendo eShop
Cult of the Lamb
Massive Monster
Switch 2
Nintendo Switch 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

