Kultowy wątek w Fallout: New Vegas mógł podważyć sens moralnych wyborów

Pan Tak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Fallout: New Vegas, ale po latach jego twórca nie jest przekonany, czy wprowadzenie tej postaci było dobrą decyzją projektową.
John Gonzalez, główny scenarzysta RPG-a Obsidian Entertainment, w rozmowie z PC Gamerem przyznał, że linia fabularna związana z Panem Tak mogła osłabić kluczowy element gry – moralną dwuznaczność wyborów.
Fallout: New Vegas – sojusznik ostatniej szansy
Jak wyjaśnia Gonzalez, założeniem zespołu było stworzenie świata pozbawionego prostego podziału na dobro i zło. Gracz miał mieć możliwość ukończenia gry zarówno bez zabijania kogokolwiek, jak i eliminując każdą napotkaną frakcję. Taki projekt rodził jednak problem narracyjny – co w sytuacji, gdy Kurier zrazi do siebie wszystkich?
Odpowiedzią był Pan Tak – przeprogramowany Sekuritron, który nie potrafi odmówić współpracy i którego nie da się trwale zniszczyć. Postać pełniła funkcję „bezpiecznika fabularnego”, gwarantując domknięcie historii nawet w najbardziej chaotycznych scenariuszach rozgrywki.
Z perspektywy czasu Gonzalez zauważa jednak, że Pan Tak pozwala ominąć najtrudniejsze decyzje New Vegas. NCR, Mr. House i Legion Cezara reprezentują różne, ale wyraźnie problematyczne wizje przyszłości Mojave. Wątek Pana Tak umożliwia ich całkowite odrzucenie, bez konieczności opowiedzenia się po którejkolwiek stronie.
– Ten questline mógł być błędem, bo pozwala przejść grę bez „pobrudzenia sobie rąk” – przyznaje scenarzysta.
Mimo tych wątpliwości Pan Tak przez lata stał się jedną z najbardziej lubianych postaci w Fallout: New Vegas, a jego linia fabularna jest często wskazywana jako symbol swobody oferowanej przez grę.
