Kultowy wątek w Fallout: New Vegas mógł podważyć sens moralnych wyborów

Pan Tak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Fallout: New Vegas, ale po latach jego twórca nie jest przekonany, czy wprowadzenie tej postaci było dobrą decyzją projektową.

Jak wyja śnia Gonzalez, założeniem zespołu było stworzenie świata pozbawionego prostego podziału na dobro i zło. Gracz miał mieć możliwość ukończenia gry zarówno bez zabijania kogokolwiek, jak i eliminując każdą napotkaną frakcję. Taki projekt rodził jednak problem narracyjny – co w sytuacji, gdy Kurier zrazi do siebie wszystkich?

John Gonzalez, główny scenarzysta RPG-a Obsidian Entertainment, w rozmowie z PC Gamerem przyznał, że linia fabularna związana z Panem Tak mogła osłabić kluczowy element gry – moralną dwuznaczność wyborów.

Odpowiedzią był Pan Tak – przeprogramowany Sekuritron, który nie potrafi odmówić współpracy i którego nie da si ę trwale zniszczyć. Postać pełniła funkcję „bezpiecznika fabularnego”, gwarantując domknięcie historii nawet w najbardziej chaotycznych scenariuszach rozgrywki.

Z perspektywy czasu Gonzalez zauważa jednak, że Pan Tak pozwala ominąć najtrudniejsze decyzje New Vegas. NCR, Mr. House i Legion Cezara reprezentują różne, ale wyraźnie problematyczne wizje przyszłości Mojave. Wątek Pana Tak umożliwia ich całkowite odrzucenie, bez konieczności opowiedzenia się po którejkolwiek stronie.

– Ten questline mógł być błędem, bo pozwala przejść grę bez „pobrudzenia sobie rąk” – przyznaje scenarzysta.

Mimo tych wątpliwości Pan Tak przez lata stał się jedną z najbardziej lubianych postaci w Fallout: New Vegas, a jego linia fabularna jest często wskazywana jako symbol swobody oferowanej przez grę.