Kultowy serial powraca po siedmiu latach. Doskonale znacie go z memów

Poinformowano o zakończeniu zdjęć do nowych odcinków słynnego serialu.
To już oficjalne. Ekipa Chłopaków z baraków zakończyła zdjęcia do nowego, trzynastego sezonu serialu, który powstawał w Nowej Szkocji. Informacja potwierdza spekulacje krążące od miesięcy, od kiedy Mike Smith, wcielający się w postać Bubblesa i współwłaściciel marki TPB, zasugerował powrót serialu podczas występu w mediach społecznościowych.
Chłopaki z baraków – nowy sezon został już nakręcony
Będzie to pierwszy nowy sezon od marca 2018 roku. Oryginalny serial, stworzony przez Barry’ego Dunna, Robba Wellsa, Johna Paula Tremblaya i Mike’a Clattenburga, zadebiutował w 2001 roku i przez lata zdobył status kultowego hitu nie tylko w Kanadzie, ale i na całym świecie.
Fabuła serialu nadal toczyć się będzie w fikcyjnym Sunnyvale Trailer Park w Nowej Szkocji i ponownie skoncentruje się na perypetiach trójki głównych bohaterów – Ricky’ego (Robb Wells), Juliana (John Paul Tremblay) i Bubblesa (Mike Smith).
W nowym sezonie oprócz Smitha, Wellsa i Tremblaya zobaczymy także dobrze znanych fanom aktorów: Patricka Roacha, Cory’ego Bowlesa, Jacoba Rolfe’a, Jeannę Harrison, Sarah Dunsworth-Nickerson, Tyrone’a Parsonsa, Sama Tarasco, Berniego Robichauda, George’a Greena, Briana Heightona, Garneta Estabrooksa, Michaela Olivera, Terence’a Lucasa, Michaela Kennedy’ego i Davida Rossettiego.
GramTV przedstawia:
Do obsady dołączą również nowe twarze: Deborah Grover, Jordan Prentice, Hal Bissonnette, Noah Al Maktoomi, Uppekha Jain i Courtney Gilmour.
Produkcja 13. sezonu obejmuje 10 odcinków i powstała dzięki współpracy Trailer Park Boys Inc. z Blink49 Studios. Premiera planowana jest na platformie TPB+ z okazji 25-lecia serialu, które przypada w kwietniu 2026 roku.
Reżyserem nowego sezonu jest Ron Murphy. Funkcje producentów wykonawczych pełnią Gary Howsam i Jonathan A. Walker, natomiast za scenariusz i produkcję odpowiadają Tremblay, Smith i Wells. Producentem jest Aaron Horton.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!