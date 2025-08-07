Kultowy serial powraca po siedmiu latach. Doskonale znacie go z memów

To już oficjalne. Ekipa Chłopaków z baraków zakończyła zdjęcia do nowego, trzynastego sezonu serialu, który powstawał w Nowej Szkocji. Informacja potwierdza spekulacje krążące od miesięcy, od kiedy Mike Smith, wcielający się w postać Bubblesa i współwłaściciel marki TPB, zasugerował powrót serialu podczas występu w mediach społecznościowych.

Chłopaki z baraków – nowy sezon został już nakręcony

Będzie to pierwszy nowy sezon od marca 2018 roku. Oryginalny serial, stworzony przez Barry’ego Dunna, Robba Wellsa, Johna Paula Tremblaya i Mike’a Clattenburga, zadebiutował w 2001 roku i przez lata zdobył status kultowego hitu nie tylko w Kanadzie, ale i na całym świecie.