Kultowy runner wraca po latach. Subway Surfers dostaje pełnoprawny sequel

Subway Surfers od lat pozostaje fenomenem mobilnego grania, bijąc rekordy popularności i liczby pobrań. Teraz studio SYBO oficjalnie zapowiedziało sequel, który ma rozbudować znaną formułę i przyciągnąć zarówno weteranów serii, jak i nowych graczy.
Twórcy zapowiadają nowe mechaniki rozgrywki, w tym m.in. specjalny „stomp move”, który pozwoli odkrywać ukryte bonusy, oraz gumową tarczę, wzmacniającą skoki i mobilność postaci. Całość ma być wsparta wyraźnie ulepszoną oprawą wizualną.
GramTV przedstawia:
Sequel wprowadzi również trzy tryby gry. Classic Endless pozostanie klasycznym, nieskończonym biegiem nastawionym na bicie rekordów. City Tour zaoferuje bardziej zamkniętą strukturę z poziomami, celami i eksploracją dzielnic miasta. Trzecim filarem będą Events, czyli rotujące wyzwania i próby czasowe.
Poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko – w 2025 roku Subway Surfers przekroczyło 4,5 miliarda pobrań, stając się najczęściej pobieraną grą mobilną w historii. Subway Surfers City będzie więc nie tylko kontynuacją, ale też próbą udowodnienia, że kultowa marka wciąż potrafi się rozwijać.
