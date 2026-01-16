Kultowy runner wraca po latach. Subway Surfers dostaje pełnoprawny sequel

Subway Surfers od lat pozostaje fenomenem mobilnego grania, bijąc rekordy popularności i liczby pobrań. Teraz studio SYBO oficjalnie zapowiedziało sequel, który ma rozbudować znaną formułę i przyciągnąć zarówno weteranów serii, jak i nowych graczy.

Subway Surfers City – nowa gra i data premiery

Subway Surfers City zadebiutuje 26 lutego 2026 roku, a zainteresowani gracze mogą już teraz skorzystać z opcji pre-rejestracji. Zapowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych studia SYBO, a szczegóły nowych rozwiązań ujawniono w oficjalnym komunikacie prasowym.

