Kultowy runner wraca po latach. Subway Surfers dostaje pełnoprawny sequel

Mikołaj Berlik
2026/01/16 09:00
Znamy datę premiery.

Subway Surfers od lat pozostaje fenomenem mobilnego grania, bijąc rekordy popularności i liczby pobrań. Teraz studio SYBO oficjalnie zapowiedziało sequel, który ma rozbudować znaną formułę i przyciągnąć zarówno weteranów serii, jak i nowych graczy.

Subway Surfers City
Subway Surfers City

Subway Surfers City – nowa gra i data premiery

Subway Surfers City zadebiutuje 26 lutego 2026 roku, a zainteresowani gracze mogą już teraz skorzystać z opcji pre-rejestracji. Zapowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych studia SYBO, a szczegóły nowych rozwiązań ujawniono w oficjalnym komunikacie prasowym.

Twórcy zapowiadają nowe mechaniki rozgrywki, w tym m.in. specjalny „stomp move”, który pozwoli odkrywać ukryte bonusy, oraz gumową tarczę, wzmacniającą skoki i mobilność postaci. Całość ma być wsparta wyraźnie ulepszoną oprawą wizualną.

Sequel wprowadzi również trzy tryby gry. Classic Endless pozostanie klasycznym, nieskończonym biegiem nastawionym na bicie rekordów. City Tour zaoferuje bardziej zamkniętą strukturę z poziomami, celami i eksploracją dzielnic miasta. Trzecim filarem będą Events, czyli rotujące wyzwania i próby czasowe.

Poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko – w 2025 roku Subway Surfers przekroczyło 4,5 miliarda pobrań, stając się najczęściej pobieraną grą mobilną w historii. Subway Surfers City będzie więc nie tylko kontynuacją, ale też próbą udowodnienia, że kultowa marka wciąż potrafi się rozwijać.

Źródło:https://insider-gaming.com/subway-surfers-is-getting-a-sequel-next-month/

