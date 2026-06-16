Kultowy RPG doczekał się nowej przygody po 27 latach. Fani właśnie udostępnili pierwszy fragment ogromnego dodatku

Mało która gra RPG cieszy się tak legendarnym statusem jak Planescape: Torment. Choć od premiery produkcji minęło już 27 lat, grupa fanów postanowiła rozbudować jej historię o całkowicie nową przygodę. Co najważniejsze, efekty wieloletniej pracy można już sprawdzić samodzielnie.

Kultowy Planescape: Torment otrzymał fanowski dodatek 27 lat po premierze

Mowa o fanowskim dodatku Blizzard in Baator, za który odpowiada zespół moderów skupionych wokół społeczności gry. Po wielu miesiącach prac twórcy udostępnili pierwszy akt projektu, będący swoistym prologiem do znacznie większej opowieści. Co ciekawe, obecnie dostępna zawartość pokazuje, jak bardzo rozrósł się cały projekt. Jak przyznają sami autorzy, materiał, który pierwotnie miał stanowić znaczną część dodatku, dziś odpowiada zaledwie fragmentowi planowanej historii. W trakcie produkcji pojawiły się nowe pomysły, lokacje i wątki, które znacząco zwiększyły skalę przedsięwzięcia.