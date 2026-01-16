Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowy potwór powraca w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliście. Nowy zwiastun horroru od Warner Bros

Radosław Krajewski
2026/01/16 11:10
0
0

Po Frankensteinie przyszedł czas na jego ukochaną.

Końcówka ubiegłego roku należała Guillermo del Toro i jego interpretacji Frankensteina. Obecny rok może należeć do Panny młodej, czyli ukochanej Potwora, która otrzyma swój własny film. Nowa produkcja w reżyserii Maggie Gyllenhaal zapowiada się jako świeże i bezkompromisowe spojrzenie na jedną z najbardziej niedocenionych postaci w historii kina grozy. Teraz Panna młoda! otrzymała nowy zwiastun, który rozpala nadzieję na mocny horror.

Panna młoda!
Panna młoda!

Panna młoda! – nowy zwiastun oczekiwanego horroru

Produkcja, inspirowana klasycznym The Bride of Frankenstein, ma punkrockowy charakter i imponującą obsadę. W roli tytułowej występuje Jessie Buckley, a potwora Frankensteina gra Christian Bale. W obsadzie pojawiają się także Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal oraz Penélope Cruz.

Podczas wirtualnej konferencji prasowej 13 stycznia reżyserka opowiedziała o tym, skąd wziął się jej pomysł na nową interpretację historii. Kluczowe okazało się dla niej wrażenie, jakie w oryginale z 1935 roku zrobiła Elsa Lanchester, mimo bardzo krótkiego czasu ekranowego.

Elsa Lanchester, oryginalna Panna Młoda Frankensteina, ma niesamowitą siłę oddziaływania. Sam jej wygląd robi ogromne wrażenie. Jest w niej coś onieśmielającego. Kiedy obejrzałam film i wcześniej go nie znałam, zdałam sobie sprawę, że ona w ogóle się nie odzywa. To było dla mnie fascynujące, bo mamy film zatytułowany Panna Młoda Frankensteina, który tak naprawdę wcale nie jest o niej, a mimo to Elsa Lanchester zostawia ogromny ślad, choć pojawia się przez trzy minuty i nie wypowiada ani słowa. Dlaczego? Bo jest po prostu niesamowicie twarda.

Gyllenhaal podkreśliła też, że jej film ma wypełnić luki fabularne klasyka, zwłaszcza w kontekście sprawczości samej bohaterki. Jej zdaniem mitologia Frankensteina od lat skupia się niemal wyłącznie na jego perspektywie.

W wielu wersjach Frankenstein jest potworem, który robi potworne i straszne rzeczy, ale jednocześnie jest piękny, ludzki, wrażliwy i strasznie samotny. Jego prośba o partnerkę, obecna w książce i w całym micie, jest więc zrozumiała. Ale w tym samym czasie pojawia się pytanie, co z nią. On chce, by ktoś został wskrzeszony tylko po to, żeby była jego dziewczyną. A co z jej zdaniem? Właśnie tym zajmuje się ten film. Co jeśli ona wraca do życia i ma własne potrzeby, własny plan, własne pragnienia i własne lęki.

Przypomnijmy, ż premiera Panny młodej! została zaplanowana na 6 marca tego roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/15/maggie-gyllenhaals-100m-gamble-warner-bros-unleashes-the-wild-trailer-for-the-bride

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

