Kultowy potwór powraca w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliście. Nowy zwiastun horroru od Warner Bros

Po Frankensteinie przyszedł czas na jego ukochaną.
Końcówka ubiegłego roku należała Guillermo del Toro i jego interpretacji Frankensteina. Obecny rok może należeć do Panny młodej, czyli ukochanej Potwora, która otrzyma swój własny film. Nowa produkcja w reżyserii Maggie Gyllenhaal zapowiada się jako świeże i bezkompromisowe spojrzenie na jedną z najbardziej niedocenionych postaci w historii kina grozy. Teraz Panna młoda! otrzymała nowy zwiastun, który rozpala nadzieję na mocny horror.
Panna młoda! – nowy zwiastun oczekiwanego horroru
Produkcja, inspirowana klasycznym The Bride of Frankenstein, ma punkrockowy charakter i imponującą obsadę. W roli tytułowej występuje Jessie Buckley, a potwora Frankensteina gra Christian Bale. W obsadzie pojawiają się także Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal oraz Penélope Cruz.
Podczas wirtualnej konferencji prasowej 13 stycznia reżyserka opowiedziała o tym, skąd wziął się jej pomysł na nową interpretację historii. Kluczowe okazało się dla niej wrażenie, jakie w oryginale z 1935 roku zrobiła Elsa Lanchester, mimo bardzo krótkiego czasu ekranowego.
Elsa Lanchester, oryginalna Panna Młoda Frankensteina, ma niesamowitą siłę oddziaływania. Sam jej wygląd robi ogromne wrażenie. Jest w niej coś onieśmielającego. Kiedy obejrzałam film i wcześniej go nie znałam, zdałam sobie sprawę, że ona w ogóle się nie odzywa. To było dla mnie fascynujące, bo mamy film zatytułowany Panna Młoda Frankensteina, który tak naprawdę wcale nie jest o niej, a mimo to Elsa Lanchester zostawia ogromny ślad, choć pojawia się przez trzy minuty i nie wypowiada ani słowa. Dlaczego? Bo jest po prostu niesamowicie twarda.
Gyllenhaal podkreśliła też, że jej film ma wypełnić luki fabularne klasyka, zwłaszcza w kontekście sprawczości samej bohaterki. Jej zdaniem mitologia Frankensteina od lat skupia się niemal wyłącznie na jego perspektywie.
W wielu wersjach Frankenstein jest potworem, który robi potworne i straszne rzeczy, ale jednocześnie jest piękny, ludzki, wrażliwy i strasznie samotny. Jego prośba o partnerkę, obecna w książce i w całym micie, jest więc zrozumiała. Ale w tym samym czasie pojawia się pytanie, co z nią. On chce, by ktoś został wskrzeszony tylko po to, żeby była jego dziewczyną. A co z jej zdaniem? Właśnie tym zajmuje się ten film. Co jeśli ona wraca do życia i ma własne potrzeby, własny plan, własne pragnienia i własne lęki.
Przypomnijmy, ż premiera Panny młodej! została zaplanowana na 6 marca tego roku.
