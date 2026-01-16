Kultowy potwór powraca w wersji, jakiej jeszcze nie widzieliście. Nowy zwiastun horroru od Warner Bros

Końcówka ubiegłego roku należała Guillermo del Toro i jego interpretacji Frankensteina. Obecny rok może należeć do Panny młodej, czyli ukochanej Potwora, która otrzyma swój własny film. Nowa produkcja w reżyserii Maggie Gyllenhaal zapowiada się jako świeże i bezkompromisowe spojrzenie na jedną z najbardziej niedocenionych postaci w historii kina grozy. Teraz Panna młoda! otrzymała nowy zwiastun, który rozpala nadzieję na mocny horror.

Panna młoda! – nowy zwiastun oczekiwanego horroru

Produkcja, inspirowana klasycznym The Bride of Frankenstein, ma punkrockowy charakter i imponującą obsadę. W roli tytułowej występuje Jessie Buckley, a potwora Frankensteina gra Christian Bale. W obsadzie pojawiają się także Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal oraz Penélope Cruz.