Kultowy potwór powraca w nowej odsłonie. Pierwszy zwiastun oczekiwanego horroru z datą premiery

Warner Bros. zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Panna młoda!, czyli nowej wizji klasycznej historii o potworze Frankensteina. Za kamerą stanęła Maggie Gyllenhaal, dla której jest to druga reżyserska próba po nagradzanej Córce z 2021 roku. W głównych rolach występują Jessie Buckley oraz Christian Bale.
Panna młoda! – pierwszy zwiastun nowego filmu o słynnym potworze
Akcja filmu przenosi widzów do Chicago lat trzydziestych XX wieku. To właśnie tam samotny Frankenstein trafia do doktora Euphroniusa, prosząc go o pomoc w stworzeniu towarzyszki. Naukowiec wraz z potworem ożywiają zamordowaną młodą kobietę i w ten sposób rodzi się Panna Młoda. Nowe życie okazuje się czymś więcej, niż obaj zamierzali i prowadzi do gwałtownego romansu, zainteresowania ze strony policji oraz wybuchu radykalnego ruchu społecznego.
Film czerpie inspirację z kultowej Narzeczonej Frankensteina Jamesa Whale’a oraz powieści Mary Shelley z 1818 roku. Jessie Buckley wciela się w tytułową bohaterkę, natomiast Christian Bale przyjął rolę potwora. Na ekranie pojawią się także Penélope Cruz jako Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough oraz Jake Gyllenhaal.
Za warstwę wizualną odpowiada operator Lawrence Sher, znany z Jokera. Stroje przygotowała nagrodzona Oscarem Sandy Powell, a scenografię stworzyła Karen Murphy, która pracowała wcześniej przy Elvisie.
Panna młoda to jedna z kilku produkcji inspirowanych mitologią Frankensteina, które wkrótce trafią na ekrany. Równolegle powstaje film Guillermo del Toro dla platformy Netflix. W obsadzie jego wersji znaleźli się Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance oraz Christoph Waltz.
Premiera Panny młodej! została zaplanowana na 6 marca 2026 roku.
