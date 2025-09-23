Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowy potwór powraca w nowej odsłonie. Pierwszy zwiastun oczekiwanego horroru z datą premiery

Radosław Krajewski
2025/09/23 18:50
0
0

Za reżyserię filmu odpowiada znana aktorka.

Warner Bros. zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Panna młoda!, czyli nowej wizji klasycznej historii o potworze Frankensteina. Za kamerą stanęła Maggie Gyllenhaal, dla której jest to druga reżyserska próba po nagradzanej Córce z 2021 roku. W głównych rolach występują Jessie Buckley oraz Christian Bale.

Panna młoda!
Panna młoda!

Panna młoda! – pierwszy zwiastun nowego filmu o słynnym potworze

Akcja filmu przenosi widzów do Chicago lat trzydziestych XX wieku. To właśnie tam samotny Frankenstein trafia do doktora Euphroniusa, prosząc go o pomoc w stworzeniu towarzyszki. Naukowiec wraz z potworem ożywiają zamordowaną młodą kobietę i w ten sposób rodzi się Panna Młoda. Nowe życie okazuje się czymś więcej, niż obaj zamierzali i prowadzi do gwałtownego romansu, zainteresowania ze strony policji oraz wybuchu radykalnego ruchu społecznego.

Film czerpie inspirację z kultowej Narzeczonej Frankensteina Jamesa Whale’a oraz powieści Mary Shelley z 1818 roku. Jessie Buckley wciela się w tytułową bohaterkę, natomiast Christian Bale przyjął rolę potwora. Na ekranie pojawią się także Penélope Cruz jako Myrna, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Julianne Hough oraz Jake Gyllenhaal.

GramTV przedstawia:

Za warstwę wizualną odpowiada operator Lawrence Sher, znany z Jokera. Stroje przygotowała nagrodzona Oscarem Sandy Powell, a scenografię stworzyła Karen Murphy, która pracowała wcześniej przy Elvisie.

Panna młoda to jedna z kilku produkcji inspirowanych mitologią Frankensteina, które wkrótce trafią na ekrany. Równolegle powstaje film Guillermo del Toro dla platformy Netflix. W obsadzie jego wersji znaleźli się Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance oraz Christoph Waltz.

Premiera Panny młodej! została zaplanowana na 6 marca 2026 roku.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/the-bride-trailer-christian-bale-maggie-gyllenhaal-jessie-buckley-1236275150/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

