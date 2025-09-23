Kultowy potwór powraca w nowej odsłonie. Pierwszy zwiastun oczekiwanego horroru z datą premiery

Warner Bros. zaprezentował pierwszy zwiastun filmu Panna młoda!, czyli nowej wizji klasycznej historii o potworze Frankensteina. Za kamerą stanęła Maggie Gyllenhaal, dla której jest to druga reżyserska próba po nagradzanej Córce z 2021 roku. W głównych rolach występują Jessie Buckley oraz Christian Bale.

Panna młoda! – pierwszy zwiastun nowego filmu o słynnym potworze

Akcja filmu przenosi widzów do Chicago lat trzydziestych XX wieku. To właśnie tam samotny Frankenstein trafia do doktora Euphroniusa, prosząc go o pomoc w stworzeniu towarzyszki. Naukowiec wraz z potworem ożywiają zamordowaną młodą kobietę i w ten sposób rodzi się Panna Młoda. Nowe życie okazuje się czymś więcej, niż obaj zamierzali i prowadzi do gwałtownego romansu, zainteresowania ze strony policji oraz wybuchu radykalnego ruchu społecznego.