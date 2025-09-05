Kultowy miecz świetlny Dartha Vadera trafił na aukcję. Jego cena jest rekordowo wysoka

Tylko najbogatsi fani Gwiezdnych wojen mogli pozwolić sobie na dołączenie do licytacji.

Na aukcji w Los Angeles padł historyczny rekord dla przedmiotów z Gwiezdnych wojen. Kultowy miecz świetlny Dartha Vadera, wykorzystany w filmach Imperium kontratakuje oraz Powrót Jedi, został sprzedany za zawrotną kwotę 3 654 000 dolarów. To najwyższa suma, jaką kiedykolwiek zapłacono za rekwizyt z tej sagi. Oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera z Gwiezdnych wojen sprzedany na aukcji za zawrotną sumę Licytacja zakończyła się na 2,9 miliona dolarów, ale ostateczna cena wzrosła po doliczeniu obowiązkowej opłaty aukcyjnej. Rekwizyt był używany zarówno przez Davida Prowse’a, jak i kaskadera Boba Andersona podczas scen pojedynków. Szacowano, że jego wartość mieści się w granicach od 1 do 3 milionów dolarów, jednak zainteresowanie kolekcjonerów znacznie przekroczyło oczekiwania.

Według organizatorów to jedyny oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera z klasycznej trylogii, który kiedykolwiek trafił na aukcję. Licytacja odbyła się w ramach wydarzenia Entertainment Memorabilia Live Auction, które w tym roku zbiegło się z obchodami 45. rocznicy premiery Imperium kontratakuje. Autentyczne miecze świetlne z oryginalnej trylogii są niezwykle rzadkie, a Propstore ma zaszczyt zaprezentować ten historyczny artefakt w naszej wrześniowej sprzedaży. To przedmiot na poziomie relikwii, godny najlepszych kolekcji na świecie – podkreślał wcześniej Brandon Alinger, dyrektor operacyjny domu aukcyjnego Propstore.

Fani sagi mieli również okazję wylicytować inne rekwizyty związane z uniwersum. Miecz świetlny Anakina Skywalkera z trylogii prequeli, używany przez Haydena Christensena, osiągnął cenę 126 tysięcy dolarów, prawie dwukrotnie więcej niż przewidywały estymacje. Na aukcji znalazły się także inne ikoniczne przedmioty ze świata kina. Bicz i pas Indiany Jonesa z filmu Indiana Jones i ostatnia krucjata sprzedano za 475 650 dolarów. Flet Ressikana, należący do kapitana Jeana-Luca Picarda w serialu Star Trek: Następne pokolenie, został wylicytowany za 403 200 dolarów. Z kolei miotacz ognia z filmu Quentina Tarantino Pewnego razu w Hollywood, używany przez Leonardo DiCaprio, osiągnął cenę 346 500 dolarów. Dwa lata temu Propstore zorganizował podobnie spektakularną sprzedaż – model miniaturowego myśliwca X-Wing, stworzonego na potrzeby pierwszego filmu George’a Lucasa, osiągnął wtedy cenę ponad 2,3 miliona dolarów. Nowy rekord Vadera pokazuje jednak, że moc wciąż przyciąga kolekcjonerów, a oryginalne rekwizyty ze Star Wars nie mają sobie równych na rynku memorabilii filmowych.

