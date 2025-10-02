Kultowy komiks otrzyma ekranizację. To kontynuacja popularnej serii

Disney pracuje nad adaptacją słynnego komiksowego horroru.

Disney+ oficjalnie rozwija nowy projekt oparty na komiksach Afterlife with Archie autorstwa Roberto Aguirre-Sacasy i Francesca Francavilli. Serwis potwierdził, że produkcja otrzymała tzw. „script-to-series commitment”, co oznacza, że zamówiono scenariusz z niemal pewną drogą do pełnoprawnego serialu. Afterlife with Archie – Disney+ pracuje nad ekranizacją komiksu osadzonego w Riverdale Według opisu przygotowanego przez platformę, będzie to godzinna produkcja dramatyczna, która przeniesie mieszkańców dobrze znanego miasteczka Riverdale do zupełnie innego, koszmarnego świata.

Serial na nowo wyobraża ukochane Riverdale jako apokaliptyczną krainę rodem z koszmaru, opanowaną przez pożerające ludzkie ciało zombie – czytamy w opisie. Za projekt odpowiada Roberto Aguirre-Sacasa, który napisze scenariusz i będzie pełnił rolę producenta wykonawczego poprzez własną firmę Muckle Man Productions. Wspiera go Greg Berlanti, Sarah Schechter i Leigh London Redman z Berlanti Productions. Producentami wykonawczymi zostaną również Jon Goldwater z Archie Comics Studios i Jimmy Gibbons z Muckle Man. Całość powstaje w Warner Bros. Television, gdzie obie firmy producenckie mają podpisane umowy na wyłączność.

Dla fanów Riverdale nie będzie zaskoczeniem, że Aguirre-Sacasa i Berlanti ponownie łączą siły. Ich wcześniejszy serial na bazie komiksów Archiego zmienił obyczajową opowieść w mroczny thriller pełen tajemnic, zbrodni i dramatycznych wątków. Produkcja emitowana przez siedem sezonów na antenie The CW cieszyła się dużą popularnością na całym świecie. Roberto Aguirre-Sacasa pełni funkcję dyrektora kreatywnego Archie Comics i ma ogromne doświadczenie w przenoszeniu komiksowych opowieści na mały ekran. To on stworzył wraz z Robertem Hackiem serię Chilling Adventures of Sabrina, która doczekała się dwóch sezonów w Netflixie. Był także współtwórcą spin-offu Riverdale zatytułowanego Katy Keene, opracowanego razem z Michaelem Grassim. Wszystkie te produkcje realizowane były przez Berlanti Productions i Warner Bros. Television, co tylko potwierdza sprawdzony układ sił w branży.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.