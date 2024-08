Kultowy horror zostanie usunięty z GOG-a. Czasu na zakup gry jest bardzo niewiele

GOG to skarbnica starych gier, które nie są dostępne w żadnej innej dystrybucji. Niestety, nawet z tego sklepu znikają niektóre pozycje, które bezpowrotnie zostają wycofane ze sprzedaży. Ten los właśnie spotyka The Suffering, czyli horror studia Surreal Software z 2004 roku. GOG właśnie poinformował, że gra oraz jego kontynuacja The Suffering: Ties That Bind będą dostępne do kupienia wyłącznie do końca sierpnia.

The Suffering zniknie ze sklepu GOG

Oficjalny powód usunięcia obu gier ze sprzedaży nie jest znany. Warto wspomnieć, że dystrybutorem jest Warner Bros. Interactive Entertainment. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że korporacja planuje sprzedaż niektóre swoje aktywa, w tym TVN oraz udziały w dziale gier. Możliwe, że planują również sprzedaż licencji na poszczególne gry, w tym The Suffering. Aby było to możliwe, najpierw muszą wycofać gry ze sprzedaży.