TVN zostanie sprzedany? Warner Bros. rozważa pozbycie się również działu gier

Niedawno pojawiły się doniesienia, że Warner Bros. Discovery planuje podzielenie poszczególnych aktywów swojej korporacji, ale kierownictwo chce uniknąć problemów z tym związanych. Dyrektorzy musieliby na nowo zawierać umowy dotyczące praw sportowych, ustalać ramówki telewizji linearnej, a także materiałów trafiających do usług streamingowych. Osoby zaznajomione z tym planem twierdzą, że spowodowałoby to procesy sądowe ze strony inwestorów i jednocześnie skomplikowałoby wykorzystanie treści należących do firmy.

Mówiono, że jest to „opcja atomowa” dla Warner Bros. Discovery, więc firma ma teraz zupełnie inne plany. Według Financial Times korporacja chce pozbyć się mniejszych aktywów, sprzedając TVN lub udziały w WB Games, który to dział jest w posiadaniu cennej własności intelektualnej, w tym praw do gier z Władcy Pierścieni, czy Harry’ego Pottera.

Celem Zaslava i Wiedenfelsa jest przede wszystkim zwiększenie wyceny akcji spółki. Obecnie jedna akcja Warner Bros. Discovery kosztuje 7,88 dolarów, zaś zarząd firmy twierdzi, że powinna wynosić 25 dolarów za akcje, co dałoby kapitalizację rynkową korporacji na poziomie około 60 mld dolarów.