Kultowy Ghost Master wraca. Znów pokierujecie armią duchów

Jeżeli jesteście dziećmi wychowanymi na początku XXI wieku, z pewnością kojarzycie grę Ghost Master. Ta, chociaż nie była wybitna, swoim nieszablonowym podejściem do tematu zapracowała sobie w niektórych kręgach na miano kultwowej.

Teraz zaś, 23 lata po premierze, tytuł ten powraca. Ale już pod nazwą Ghost Master: Resurrection i jako remake. Ghost Master zmartwychwstało po 23 latach Ghost Master pierwotnie ukazało się późną wiosną 2003 roku na komputerach osobistych, a ponad rok później również na konsolach PlayStation 2 oraz Xbox. Za grą stało studio Sick Puppies, dla którego był to jeden z najważniejszych projektów. Ostatecznie tytuł zebrał naprawdę przyzwoite recenzje, ale paradoksalnie nie przełożyło się to na sprzedaż, która dla wydawcy, Empire Interactive, była niewystarczająca. W efekcie, chociaż po epilogu gracze otrzymali zachęcający napis “Ciąg dalszy nastąpi”, sequel nigdy się nie ukazał. Zamiast tego Sick Puppies już niespełna rok po premierze przestało istnieć.

Wydawałoby się więc, że temat jest martwy. I na dobrą sprawę był przez ponad 20 lat. Ale teraz produkcja powraca jako Ghost Master: Resurrection. Za jej odświeżenie odpowiedzialne jest Mechano Story Studio – polskie studio z siedzibą w Katowicach. W przeszłości pomagało ono m.in. w pracach nad Chernobylite i ostatnim Painkillerem. A teraz otrzymało zadanie, by odświeżyć grę o zarządzaniu duchami. I wygląda na to, że na poradziło sobie z tym bardzo dobrze. Resurrection zaliczyło dziś całkiem udaną pod kątem not premierę i posiada na Steamie aż 87% pozytywnych ocen. Jednocześnie warto pamiętać, że zostało ono wydane też na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Czym w ogóle jest Ghost Master? W czasach swojej pierwotniej premiery gra ta zaskakiwała i była czymś świeżym. Z reguły, gdy była mowa o tytule o duchach, to nam jako graczom przychodziło z nimi walczyć. Ale nie tutaj. Tutaj byliśmy właśnie tytułowym mistrzem duchów, który miał zarządzać zagubionymi duszami i w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystywać je do straszenia ludzi. To wymagało planowania, analizowania oraz umiejętności poszukiwania np. lęków konkretnych postaci. Wykonanie tego wszystkiego było na tyle dobrze, że GameSpot mianował Ghost Master najlepszą komputerową grą sierpnia 2023, a X-Play nominował produkcję do miana najlepszej strategii 2003 roku.

