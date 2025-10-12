Kultowy film science fiction mógł otrzymać kuriozalne zakończenie. Przed tragicznym finałem uratowały problemy z budżetem

Czasami ograniczenia budżetowe potrafią uratować film. Tak właśnie stało się w przypadku kultowego Powrotu do przyszłości, który w 1985 roku podbił kina i z biegiem lat stał się jednym z najważniejszych tytułów w historii popkultury. Jak się okazuje, pierwotne zakończenie filmu miało wyglądać zupełnie inaczej, a ostateczna wersja powstała tylko dlatego, że studio nie chciało wydać dodatkowego miliona dolarów.

Powrót do przyszłości – zakończenie filmu miało być zupełnie inne

Dzięki odnalezionym storyboardom autorstwa Andrew Proberta, fani poznali pierwotny pomysł na finał. Okazuje się, że początkowo Marty McFly miał przenieść się w czasie nie dzięki piorunowi, lecz… eksplozji bomby atomowej. Scena miała rozgrywać się na pustkowiu, gdzie wojsko przygotowywało test jądrowy. W momencie, gdy DeLorean osiągał prędkość 88 mil na godzinę, wybuch miał stworzyć impuls energii pozwalający maszynie czasu przeskoczyć w przyszłość.