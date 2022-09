Uniwersum Cloverfield powraca. Powstaje nowy film z serii

Projekt: Monster z 2008 roku rozpoczął zupełnie nowe uniwersum skupione wokół potworów zagrażającym ludzkości. Kolejna część zatytułowana 10 Cloverfield Lane z 2016 roku skupiła się na mniejszej i bardziej przyziemnej historii, z kolei wydany dwa lata później Paradoks Cloverfield zadebiutował od razu na Netflixie, nie ciesząc się zbytnim uznaniem widzów. Gdy wydawało się, że Paramount Pictures porzuci tę serię, nieoczekiwanie ogłoszono pracę nad nowym filmem.

Nowa część Cloverfield – kto stanie za kamerą filmu?

Za niezatytułowaną jeszcze kolejną produkcję z Cloverfield odpowiadać będzie Babaka Anvari. Reżyser znany jest najbardziej z horroru Under the Shadow. Pracował również nad Ranami z Dakotą Johnson i Armiem Hammerem, a niedawno na Netflixie pojawił się Przypadkowy przechodzień, do którego napisał również scenariusz. Skrypt do nowego Cloverfielda napisze Joe Barton (iBoy). Producentami będą J.J. Abrams, Hannah Minghella i Jon Cohen, zaś funkcję producentów wykonawczych obejmą Bryan Burk, Matt Reeves i Drew Goddard.