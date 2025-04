Kultowy film kina kopanego otrzyma remake? Jean-Claude Van Damme zasłynął rolą w tej produkcji

Wytwórnia planuje zaangażować reżysera kina akcji, który będzie pasował zarówno do Krwawego sportu, jak i charakteru marki A24. Nie wiadomo również, kto mógłby wcielić się w głównego bohatera, ale prawdopodobnie będzie to aktor przed trzydziestką. Jean-Claude Van Damme miał zaledwie 27 lat, gdy zagrał w oryginalnym filmie.

Mistrz Ninjitsu (Van Damme), by wypełnić dziedzictwo swego zmarłego mistrza, przemierza pół świata, by wziąć udział w nielegalnym, niezwykle brutalnym turnieju Kumite, odbywającym się regularnie co pięć lat w utrzymywanym do ostatniej chwili w tajemnicy miejscu. Chociaż Dux wykorzystuje w walce ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami wszystkie umiejętności i taktykę, których nauczył go mistrz, okazuje się, że zwycięstwo ma cenę wyższą niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić – czytamy w oficjalnym opisie.