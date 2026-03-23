Kultowy antybohater przechodzi zaskakującą przemianę – i ma to związek z jego wejściem do DCU

Jakub Piwoński
2026/03/23 09:30
DC zmienia Lobo tuż przed jego debiutem w filmowym uniwersum. Bohater dostaje zupełnie nową rolę.

DC Comics zdecydowało się na odważny ruch wobec jednej ze swoich najbardziej charakterystycznych postaci. Lobo, znany jako bezkompromisowy łowca nagród, właśnie przeszedł znaczącą zmianę – i to na chwilę przed swoim debiutem w filmowym uniwersum DC, gdzie pojawi się w produkcji Supergirl. Dlaczego ta zmiana jest tak znacząca?

DC przepisuje Lobo

Przez lata Lobo pozostawał jedną z najbardziej konsekwentnie pisanych postaci DC. Brutalny, cyniczny i przerysowany antybohater rzadko ulegał większym zmianom, co tylko wzmacniało jego kultowy status. Teraz jednak twórcy postanowili nadać mu nowy kierunek, wpisujący się w świeżą erę wydawnictwa i jego eksperymenty fabularne.

W nowej serii komiksowej bohater trafia w sam środek korporacyjnej rewolucji. Okazuje się, że cała branża łowców nagród została przejęta przez potężny medialny konglomerat, co w praktyce pozbawia Lobo pracy. To punkt wyjścia do jednej z bardziej nietypowych historii z jego udziałem – zamiast klasycznego polowania na cele, bohater zostaje wciągnięty w świat wielkiego biznesu i rozrywki.

Największą zmianą jest jednak pomysł, by uczynić z Lobo… gwiazdę reality show. Korporacja widzi w nim potencjał medialny i chce wykorzystać jego brutalny styl życia jako widowisko dla widzów. Sam bohater nie jest tym zachwycony, ale sytuacja zmusza go do współpracy – o ile oczywiście nadal może robić to, co potrafi najlepiej.

Nowe podejście do postaci nie oznacza jednak całkowitego zerwania z jej charakterem. Lobo wciąż pozostaje sobą – brutalnym, nieprzewidywalnym i bezczelnym antybohaterem. Zmienia się raczej kontekst jego działań, który tym razem wyraźnie komentuje współczesny świat wielkich korporacji i przemysłu rozrywkowego.

To także interesujący sygnał przed jego debiutem w DCU. Choć filmowa wersja bohatera może być początkowo bardziej klasyczna, komiksy pokazują, że DC nie boi się eksperymentować z jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych postaci. Pozostaje pytanie, czy widzowie i czytelnicy kupią tę nową odsłonę kultowego antybohatera. Przypomnijmy, że w filmie zagra go Jason Momoa.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/dc-rewrites-lobo-right-before-his-dcu-debut-in-supergirl/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:57

Nie ma to jak promować postać przez eksperymentowanie... tak żeby potencjalne normiki które jakimś cudem zainteresuja się postacią się pogubiły.

Inna sprawa że z tego co ja obserwuje... uniwersum DC Gunna jest już raczej skończone bo nie generuje żadnego hype-u więc Paramount to pewnie zaora.




