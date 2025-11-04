Kultowe wyscigi Ubisoftu powracają na współczesne platformy. Zapowiedziano Street Racer Collection

Wydany pierwotnie w 1994 roku na Super Nintendo, Street Racer był odpowiedzią Ubisoftu na ogromny sukces Super Mario Kart. Za produkcję odpowiadało studio Vivid Image, a gra wyróżniała się unikalnym połączeniem wyścigów z elementami walki. Zawodnicy mogli uderzać przeciwników pięściami, co nadawało rywalizacji bardziej agresywnego charakteru.

Street Racer powraca

Tytuł szybko został przeniesiony na liczne platformy, między innymi na Sega Mega Drive, PlayStation, Sega Saturn, Game Boy, Amigę oraz PC (MS-DOS). Każda wersja różniła się wyglądem i mechaniką. Edycja SNES korzystała z efektownej technologii Mode 7, dzięki której tory miały iluzję trójwymiarowej głębi. Choć z biegiem lat Street Racer został przyćmiony przez konkurencję Nintendo, w momencie premiery gra zbierała bardzo pozytywne recenzje, a niektóre magazyny twierdziły nawet, że była lepsza od Super Mario Kart.