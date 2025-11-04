Kultowe wyscigi Ubisoftu powracają na współczesne platformy. Zapowiedziano Street Racer Collection

Po ponad 30 latach od premiery, kultowa gra wyścigowa Street Racer powraca w nowym wydaniu.
Wydany pierwotnie w 1994 roku na Super Nintendo, Street Racer był odpowiedzią Ubisoftu na ogromny sukces Super Mario Kart. Za produkcję odpowiadało studio Vivid Image, a gra wyróżniała się unikalnym połączeniem wyścigów z elementami walki. Zawodnicy mogli uderzać przeciwników pięściami, co nadawało rywalizacji bardziej agresywnego charakteru.
Street Racer powraca
Tytuł szybko został przeniesiony na liczne platformy, między innymi na Sega Mega Drive, PlayStation, Sega Saturn, Game Boy, Amigę oraz PC (MS-DOS). Każda wersja różniła się wyglądem i mechaniką. Edycja SNES korzystała z efektownej technologii Mode 7, dzięki której tory miały iluzję trójwymiarowej głębi. Choć z biegiem lat Street Racer został przyćmiony przez konkurencję Nintendo, w momencie premiery gra zbierała bardzo pozytywne recenzje, a niektóre magazyny twierdziły nawet, że była lepsza od Super Mario Kart.
Nowe wydanie, przygotowane przez QUByte Interactive, obejmie cztery klasyczne wersje gry:
SNES
Mega Drive
Game Boy
MS-DOS
Niestety, wersje z PlayStation, Sega Saturn i Amigi nie zostały uwzględnione, więc kolekcja nie będzie edycją kompletną, co może rozczarować fanów 32-bitowych odsłon, uznawanych przez wielu za najciekawsze. W ramach czterech wersji dostępnych w kolekcji gracze otrzymają:
27 torów wyścigowych
8 kreskówkowych postaci z unikalnymi atakami
5 trybów gry, w tym klasyczne mistrzostwa i trening
W grze znajdzie się także tryb piłkarski, który jest pierwowzorem dzisiejszego Rocket League oraz Rumble Mode, w którym celem jest wyrzucenie rywali poza arenę. Kolekcja zaoferuje także lokalny multiplayer dla maksymalnie 4 graczy w wersjach SNES, Mega Drive i MS-DOS. Dla QUByte Interactive będzie to już druga retro-kolekcja wyścigowa, po dobrze przyjętym zestawie Top Racer Collection z 2024 roku.
Street Racer Collection zadebiutuje 27 listopada na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch.
