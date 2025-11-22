Kultowe science fiction przez 56 lat doczekało się trzech wersji, a o jednej z nich mogliście nawet nie wiedzieć

Aż ciężko uwierzyć, że pierwszy film powstał ponad pół wieku temu.

Dobre science fiction potrafi przetrwać próbę czasu. Gdy historia zadaje ważne pytania, porusza lęki epoki i zmusza do refleksji nad przyszłością, wielokrotnie powraca na przestrzeni lat. Doskonałym przykładem jest 12 małp, opowieść, która narodziła się 56 lat temu i od tego czasu doczekała się aż trzech wersji, każda ceniona przez fanów i krytyków. 12 małp – powstały już trzy ekranizacje kultowej historii science fiction Początki tej historii sięgają roku 1962. Wtedy francuski reżyser Chris Marker zaprezentował krótkometrażowy film La Jetée, rozgrywający się w powojennej, zrujnowanej Francji. Główny bohater, więzień wojenny z bolesnym wspomnieniem z dzieciństwa, zostaje wysłany w przeszłość, aby uratować teraźniejszość. Podczas podróży spotyka tajemniczą kobietę, którą wcześniej widział tylko w swojej pamięci. Ostatecznie uświadamia sobie, że jako dziecko widział śmierć własnej dorosłej wersji i w chwili tej makabrycznej sceny przeszłość i przyszłość splatają się w dramatyczną pętlę czasu.

Kultowy status marki ugruntował dopiero pełnometrażowy film 12 małp z 1995 roku w reżyserii Terry’ego Gilliama. Produkcja z Bruce’em Willisem oraz Bradem Pittem odzwierciedlała lęki początku lat dziewięćdziesiątych, z epidemiami i bioterroryzmem na czele. James Cole, bohater nękany wizją brutalnej śmierci na lotnisku, zostaje wysłany z przyszłości do lat dziewięćdziesiątych, aby zapobiec globalnej katastrofie. Z czasem odkrywa jednak, że jego walka ze złoczyńcami może być częścią zamkniętego przeznaczenia, którego nie sposób uniknąć.

Film zachwycił widzów i krytyków twistem, w którym okazuje się, że prawdziwy sprawca pandemii nie jest tym, kogo podejrzewa Cole. Bohater nie potrafi zmienić losu i w finale sam staje się ofiarą wydarzenia, które na zawsze naznaczyło jego dzieciństwo. Ta pętla czasu do dziś uchodzi za jedną z najbardziej pamiętnych w kinie science fiction. Produkcja zdobyła ogromny sukces finansowy, dwie nominacje do Oscara oraz Złoty Glob dla Brada Pitta. Popularność filmu doprowadziła do stworzenia serialu pod tym samym tytułem. 12 małp trafiło na antenę stacji Syfy w latach 2015-2018 i przez cztery sezony rozwijało mitologię znaną z kinowej wersji. Twórcy skupili się na konsekwencjach podróży w czasie, rozbudowując relacje między postaciami i dodając nowe frakcje oraz technologie z przyszłości. James Cole, w tej interpretacji zwykły ocalały, odkrywa stopniowo, że jego własne działania wpływają na bieg historii bardziej niż ktokolwiek przypuszczał. Choć serial nigdy nie powtórzył kultowego statusu filmu Gilliama, zdobył wierne grono odbiorców. Stał się solidnym, klasycznym serialem science fiction o podróżach w czasie, który nadal przyciąga nowych widzów.

