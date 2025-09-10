Kultowe science fiction doczekało się niespodziewanej produkcji. Czegoś takiego w tej serii jeszcze nie było

Od niemal sześciu dekad Star Trek pozostaje ikoną popkultury, obejmując seriale telewizyjne, filmy fabularne, gry wideo, komiksy i wiele więcej. W przededniu 60. rocznicy istnienia franczyzy na platformie YouTube zadebiutowała nowa odsłona, czyli animowana seria krótkometrażowa Star Trek: Scouts. To pierwszy projekt w historii Star Treka skierowany do przedszkolaków, który ma szansę wprowadzić najmłodszych widzów w fascynujący świat Gwiezdnej Floty i zapewnić serii nową generację fanów.

Star Trek: Scouts to nowy serial animowany przeznaczony dla młodszych dzieci

Star Trek: Scouts opowiada o przygodach młodych bohaterów, JR, Sprocketa i Roo, którzy szkolą się, by w przyszłości dołączyć do elitarnej Gwiezdnej Floty. Serial wyróżnia się lekką, przystępną formą, idealną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie na kanale YouTube Blaze and the Monster Machines dostępne są dwa pierwsze odcinki oraz zwiastun, który zachęca do odkrywania tej nowej odsłony uniwersum. W odróżnieniu od wcześniejszego Star Trek: Protogwiazda, który również kierowany był do młodszej publiczności, Scouts celuje w jeszcze młodszych odbiorców, oferując im prostą, ale angażującą opowieść.