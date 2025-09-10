Kultowe science fiction doczekało się niespodziewanej produkcji. Czegoś takiego w tej serii jeszcze nie było

Produkcja ma przyciągnąć zupełnie nową grupę odbiorców do franczyzy.
Od niemal sześciu dekad Star Trek pozostaje ikoną popkultury, obejmując seriale telewizyjne, filmy fabularne, gry wideo, komiksy i wiele więcej. W przededniu 60. rocznicy istnienia franczyzy na platformie YouTube zadebiutowała nowa odsłona, czyli animowana seria krótkometrażowa Star Trek: Scouts. To pierwszy projekt w historii Star Treka skierowany do przedszkolaków, który ma szansę wprowadzić najmłodszych widzów w fascynujący świat Gwiezdnej Floty i zapewnić serii nową generację fanów.
Star Trek: Scouts to nowy serial animowany przeznaczony dla młodszych dzieci
Star Trek: Scouts opowiada o przygodach młodych bohaterów, JR, Sprocketa i Roo, którzy szkolą się, by w przyszłości dołączyć do elitarnej Gwiezdnej Floty. Serial wyróżnia się lekką, przystępną formą, idealną dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie na kanale YouTube Blaze and the Monster Machines dostępne są dwa pierwsze odcinki oraz zwiastun, który zachęca do odkrywania tej nowej odsłony uniwersum. W odróżnieniu od wcześniejszego Star Trek: Protogwiazda, który również kierowany był do młodszej publiczności, Scouts celuje w jeszcze młodszych odbiorców, oferując im prostą, ale angażującą opowieść.
Po zakończeniu fuzji Skydance i Paramount Star Trek stał się jednym z kluczowych aktywów studia.Jak donoszą źródła branżowe, franczyza jest priorytetem dla Paramount, które planuje rozwój nowych filmów kinowych. Choć daty premier pozostają nieokreślone, a projekty są na różnych etapach realizacji, studio wyraźnie stawia na dalszą ekspansję marki. Co istotne, Paramount dąży do większej spójności między produkcjami telewizyjnymi a filmowymi.
Star Trek: Scouts to nie tylko próba dotarcia do najmłodszych, ale także strategiczne posunięcie, by utrzymać markę w centrum zainteresowania. Serial, dostępny na YouTube, idealnie wpisuje się w nawyki młodych widzów, którzy często oglądają treści na tabletach czy smartfonach. Bohaterowie serii uczą współpracy, rozwiązywania problemów i pomagania innym, przekazując dzieciom wartościowe lekcje życiowe w duchu Star Treka. Jeśli serial zyska popularność wśród przedszkolaków, może zainspirować ich do sięgnięcia po inne odsłony franczyzy w przyszłości.
Niestety animowany serial dostępny jest wyłącznie w oryginalnym języku, więc skierowany jest do anglojęzycznych dzieci. Może w przyszłości Star Trek: Scouts doczeka się również innych języków, w tym dubbingu w języku polskim.