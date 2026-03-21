Kultowe science fiction było wydawane przez prawie 20 lat. Seria dobiega końca

Rynek mangi w ostatnich miesiącach przechodzi spore zmiany, a wydawcy coraz częściej decydują się kończyć nawet długo rozwijane historie. Tym razem na taki krok zdecydowało się Kodansha, które potwierdziło zakończenie jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych i najdłużej publikowanych serii, czyli Space Brothers. Manga Space Brothers zbliża się do swojego końca Manga tworzona przez Chuya Koyama, ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku. Historia skupiająca się na losach braci Mutty i Hibito, marzących o podboju kosmosu, wkrótce doczeka się finału. Do zakończenia całej opowieści pozostały już tylko trzy rozdziały, a ostatni z nich ma zostać opublikowany jeszcze tej wiosny.

Autor serii podkreśla, że finał nie jest wymuszony decyzją wydawnictwa, lecz wynika z naturalnego domknięcia historii. Koyama zaznaczył również, że sam z zainteresowaniem czeka na to, jak potoczą się ostatnie wydarzenia, jednocześnie zachęcając czytelników, by towarzyszyli bohaterom aż do samego końca. Ostatni, 46. tom zbiorczy mangi ma trafić do sprzedaży latem. Tym samym Space Brothers zapisze się jako jedna z najdłużej wydawanych serii w historii medium, choć jej popularność nigdy nie dorównała gigantom pokroju One Piece. Mimo to tytuł zdobył wierne grono fanów i przez lata utrzymywał stabilną pozycję na rynku.

Space Brothers opowiada historię dwóch braci, którzy jako dzieci złożyli sobie obietnicę, że pewnego dnia polecą w kosmos. W dorosłym życiu młodszy z nich, Hibito, realizuje marzenie jako astronauta uczestniczący w programie księżycowym. Starszy, Mutta, po utracie pracy postanawia zawalczyć o własną szansę i również spróbować sił w drodze do gwiazd. Seria doczekała się także serialowej adaptacji. W 2012 roku zadebiutowało anime przygotowane przez A-1 Pictures, które liczyło blisko sto odcinków, a dwa lata później powstał film animowany rozwijający uniwersum. Równolegle na japońskim rynku pojawiła się także aktorska ekranizacja kinowa, co tylko potwierdza skalę popularności tej historii. Zakończenie Space Brothers zamyka ważny rozdział dla fanów tej opowieści. Jednocześnie pozostawia otwartą furtkę dla ewentualnych powrotów w innych formach, zwłaszcza że spora część materiału źródłowego nigdy nie została zekranizowana.

