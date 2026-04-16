Kultowe postapo za darmo w Xbox Store. To protoplasta Fallouta

Dobrego postapo nigdy dość. Szczególnie w momencie, gdy można je dorwać całkowicie za darmo.

Niemal dekadę przed pierwszym Falloutem Brian Fargo i Interplay Productions wypuściły innego postapokaliptycznego RPG-a. Mowa tutaj o prawdziwej legendzie i protoplaście gatunku, czyli Wasteland z 1988 roku. Produkcja ta 32 lata później, tj. w roku 2020, doczekała się Remastera, za który wspólnie odpowiadały inXile Entertainment oraz Krome Studios. Założenia pozostały jednak niezmienione – mamy rok 2087, a od apokalipsy minął prawie wiek. Jako jeden ze Strażników Pustyni musimy zbadać nowe niebezpieczeństwo zagrażające ludziom. Zainteresowani? Tytuł możecie dorwać w promocji, której szczegóły znajdziecie poniżej.

Protoplasta Fallouta za darmo w Xbox Store

Jak zgarnąć Wasteland Remastered za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres, a następnie przypisać grę do swojego konta Xbox Store. Co ważne, oferta przeznaczona jest nie tylko dla posiadaczy konsol Xbox One i Xbox Series X/S. Skorzystać z niej mogą również ci, którzy zamierzają zagrać w postapokaliptycznego RPG-a na komputerach osobistych.