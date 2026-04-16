Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowe postapo za darmo w Xbox Store. To protoplasta Fallouta

Maciej Petryszyn
2026/04/16 13:00
0
0

Dobrego postapo nigdy dość. Szczególnie w momencie, gdy można je dorwać całkowicie za darmo.

Niemal dekadę przed pierwszym Falloutem Brian Fargo i Interplay Productions wypuściły innego postapokaliptycznego RPG-a. Mowa tutaj o prawdziwej legendzie i protoplaście gatunku, czyli Wasteland z 1988 roku. Produkcja ta 32 lata później, tj. w roku 2020, doczekała się Remastera, za który wspólnie odpowiadały inXile Entertainment oraz Krome Studios. Założenia pozostały jednak niezmienione – mamy rok 2087, a od apokalipsy minął prawie wiek. Jako jeden ze Strażników Pustyni musimy zbadać nowe niebezpieczeństwo zagrażające ludziom. Zainteresowani? Tytuł możecie dorwać w promocji, której szczegóły znajdziecie poniżej.

Xbox Store
Wasteland to gra, która ujrzała światło dzienne w 1988 roku i zapoczątkowała cały gatunek postapokaliptycznych gier wideo. Poznaj całkowicie odnowioną graficznie, dźwiękowo i muzycznie odsłonę jednej z najbardziej wpływowych gier RPG wszechczasów.

Jest rok 2087. Minął prawie wiek od nuklearnego holokaustu, w wyniku którego ogromne obszary planety stały się radioaktywnym pustkowiem. Jesteś jednym ze Strażników Pustyni – grupy nieugiętych stróżów prawa będących ostatnim symbolem nadziei na zrujnowanych obszarach dawnego południowego zachodu USA. Chronisz dobrych ludzi przed głodem, chorobami, bandziorami i mutantami.

Twoim zadaniem jest zbadanie nowego, mrocznego i owianego tajemnicą niebezpieczeństwa zagrażającego ludzkości. Zdobądź pomoc i podążaj za tropem, a Twoje wybory odmienią otaczający Cię świat. Wybieraj jednak mądrze, gdyż od tego będą zależeć losy nie tylko Twoje, ale i powierzonych Twojej opiece ludzi.

Protoplasta Fallouta za darmo w Xbox Store

Jak zgarnąć Wasteland Remastered za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres, a następnie przypisać grę do swojego konta Xbox Store. Co ważne, oferta przeznaczona jest nie tylko dla posiadaczy konsol Xbox One i Xbox Series X/S. Skorzystać z niej mogą również ci, którzy zamierzają zagrać w postapokaliptycznego RPG-a na komputerach osobistych.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Xbox One
promocja
cena
InXile Entertainment
darmowe gry
za darmo
Xbox One X
Xbox One S
Wasteland
okazja
Darmocha
Krome
Krome Studios
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112