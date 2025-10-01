Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowy film z Johnnym Deppem w końcu doczekał się kolekcjonerskiego wydania Blu-ray 4K

Jakub Piwoński
2025/10/01 14:30
Fani Tima Burgona będą zachwyceni.

Disney przygotował wyjątkową niespodziankę dla fanów Tima Burtona. Z okazji 35. rocznicy premiery kultowego Edwarda Nożycorękiego film po raz pierwszy ukaże się na Blu-ray 4K UHD. Premiera odbędzie się 28 października 2025 roku, czyli tuż przed Halloween.

Edward Nożycoręki
Edward Nożycoręki

Edwarda Nożycoręki na Blu-ray 4K UHD

Nowe wydanie nie tylko zaoferuje odrestaurowany obraz w Dolby Vision i dźwięk w Dolby Atmos, ale także trafi do sprzedaży w limitowanym steelbooku z unikalną grafiką. Na okładce znalazła się twarz Kim (Winona Ryder) odbita w rozbitym szkle, podczas gdy rewers przedstawia Edwarda (Johnny Depp) spoglądającego spomiędzy ostrzy. Wewnątrz steelbooka znajdzie się ilustracja pokazująca głównego bohatera schodzącego po schodach.

Dwupłytowe wydanie zawierać będzie film na Blu-ray 4K, klasycznym Blu-ray oraz w wersji cyfrowej. Materiały dodatkowe prawdopodobnie pozostaną bez zmian – w tym komentarz audio Tima Burtona i Danny’ego Elfmana oraz kulisy powstawania produkcji.

GramTV przedstawia:

Edward Nożycoręki w wydaniu 4K UHD trafi także do sklepów cyfrowych, m.in. na Amazon Prime Video. Disney nie ogłosił jeszcze rozpoczęcia przedsprzedaży, ale można spodziewać się, że steelbook szybko zniknie z półek.

Edward Nożycoręki Tima Burtona to baśniowa opowieść o samotności, inności i pragnieniu akceptacji, która w niezwykły sposób łączy gotycki klimat z wrażliwą historią miłosną. Film uznaje się za kultowy dzięki unikalnej estetyce, niezapomnianej roli Johnny’ego Deppa i emocjonalnemu przesłaniu, które porusza widzów od ponad trzech dekad.

Źródło:https://comicbook.com/gear/news/disney-brings-edward-scissorhands-to-4k-blu-ray-with-a-sharp-steelbook/

Popkultura
4k
Blu-ray
DVD
Tim Burton
steelbook
Edward Nożycoręki
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


