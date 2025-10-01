Kultowy film z Johnnym Deppem w końcu doczekał się kolekcjonerskiego wydania Blu-ray 4K

Disney przygotował wyjątkową niespodziankę dla fanów Tima Burtona. Z okazji 35. rocznicy premiery kultowego Edwarda Nożycorękiego film po raz pierwszy ukaże się na Blu-ray 4K UHD. Premiera odbędzie się 28 października 2025 roku, czyli tuż przed Halloween.

Edwarda Nożycoręki na Blu-ray 4K UHD

Nowe wydanie nie tylko zaoferuje odrestaurowany obraz w Dolby Vision i dźwięk w Dolby Atmos, ale także trafi do sprzedaży w limitowanym steelbooku z unikalną grafiką. Na okładce znalazła się twarz Kim (Winona Ryder) odbita w rozbitym szkle, podczas gdy rewers przedstawia Edwarda (Johnny Depp) spoglądającego spomiędzy ostrzy. Wewnątrz steelbooka znajdzie się ilustracja pokazująca głównego bohatera schodzącego po schodach.