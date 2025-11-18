Kultowe anime powróci w przyszłym roku, ale to nie musi być koniec serii. Markę może czekać dalszy rozwój

Po finale głównej serii mogą powstać kolejne produkcje z tego uniwersum.

Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo emocjonująco dla fanów Bleach. Po dłuższej nieobecności powróci anime z nowymi odcinkami, które domknie pełną adaptację ostatniego rozdziału mangi Tite Kubo. Produkcja powróciła po wielu latach z odświeżoną oprawą wizualną, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem widzów na całym świecie. Do tej pory zakładano, że czwarta część Wojny Tysiącletniej Krwi definitywnie zakończy historię. Najnowsze informacje sugerują jednak, że może być inaczej. Bleach – powstaną nowe filmy i seriale po zakończeniu głównej serii? Oficjalny kanał Bleach pojawił się na YouTube, aby promować finałowe odcinki. Oczekiwania fanów dodatkowo podkręcił profil serialu w serwisie X, zapowiadając przyszłe materiały związane z serią. W komunikacie podkreślono, że twórcy planują dostarczać nowe treści dla fanów Bleach w przyszłości. Wczytywanie ramki mediów.

Społeczność zaczęła spekulować odnośnie rozwoju anime, zwłaszcza po tym jak popularne fanowskie konto zwróciło uwagę na potencjalne przedłużenie licencji oficjalnej strony internetowej do 2031 roku. Jeśli informacje te się potwierdzą, może to świadczyć o ambitnych planach dotyczących przyszłości serii. Według spekulacji cytowanych przez fanów, tak długi okres utrzymania licencji ma być sygnałem, że Bleach nie zniknie jeszcze długo i może otrzymać nowe projekty anime. Wczytywanie ramki mediów.

Możliwości jest wiele. Studio Pierrot mogłoby zająć się animowaną adaptacją dodatkowego rozdziału stworzonego przez Tite Kubo po zakończeniu głównej mangi. Fani od dawna proszą również o pełen remake klasycznej serii, który odświeżyłby materiał z najwcześniejszych sag. W grę mogą wchodzić również oryginalne filmy pełnometrażowe albo animowane wersje trzech oficjalnych powieści rozwijających wątki poboczne uniwersum. Tym bardziej że Kubo aktywnie współpracował ze studiem przy obecnej aż i niewykluczone że będzie to kontynuować. Pomimo braku oficjalnego potwierdzenia dotyczącego długości finału, nowa seria powinna liczyć podobną liczbę odcinków co poprzednie odsłony, czyli 13 lub 14 epizodów. Trzeci rozdział zakończył fabułę w okolicy 656 rozdziału mangi, a twórcom pozostało około trzydziestu rozdziałów do zaprezentowania w ekranowej wersji. Oczekuje się że finał skupi się mocniej na tajemniczym pochodzeniu Króla Dusz i przeszłości Społeczności Dusz, a jednocześnie doprowadzi do ostatecznego starcia Ichigo z Yhwachem, które przerwie wyniszczającą wojnę między Shinigami a Quincy.

