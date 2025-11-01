Kultowe anime czeka przymusowa przerwa. Po niej serial będzie zupełnie inny

Anime One Piece przechodzi jedną z największych zmian w swojej historii. Po latach nieprzerwanej emisji Toei Animation ogłosiło, że serial wejdzie w planowaną przerwę między styczniem a marcem 2026 roku. Decyzja ma związek z wprowadzeniem nowego modelu dystrybucji odcinków, który całkowicie odmieni dotychczasowy rytm emisji.

One Piece – fanów czeka długa przerwa w emisji

Podczas oficjalnej transmisji na kanale One Piece w serwisie YouTube potwierdzono, że produkcja anime przejdzie na system inspirowany sezonowym modelem znanym z innych popularnych tytułów. Po zakończeniu przerwy widzowie będą mogli liczyć na nowe odcinki średnio co dwa tygodnie. To duża zmiana w stosunku do dotychczasowej tradycji cotygodniowych premier, utrzymywanej przez ponad dwie dekady.