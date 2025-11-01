Kultowe anime czeka przymusowa przerwa. Po niej serial będzie zupełnie inny

Anime One Piece przechodzi jedną z największych zmian w swojej historii. Po latach nieprzerwanej emisji Toei Animation ogłosiło, że serial wejdzie w planowaną przerwę między styczniem a marcem 2026 roku. Decyzja ma związek z wprowadzeniem nowego modelu dystrybucji odcinków, który całkowicie odmieni dotychczasowy rytm emisji.
One Piece – fanów czeka długa przerwa w emisji
Podczas oficjalnej transmisji na kanale One Piece w serwisie YouTube potwierdzono, że produkcja anime przejdzie na system inspirowany sezonowym modelem znanym z innych popularnych tytułów. Po zakończeniu przerwy widzowie będą mogli liczyć na nowe odcinki średnio co dwa tygodnie. To duża zmiana w stosunku do dotychczasowej tradycji cotygodniowych premier, utrzymywanej przez ponad dwie dekady.
Zmiana ma przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim pozwoli zespołowi twórców na dokładniejsze dopasowanie tempa anime do fabuły mangi, co ma ograniczyć liczbę odcinków streszczających i fillerów (historii, których nie było w mandze). Studio Toei liczy również na odciążenie zespołów produkcyjnych, które w ostatnich latach mierzyły się z napiętymi terminami i rosnącymi oczekiwaniami fanów.
Dla widzów oznacza to także bardziej spójne tempo opowieści i mniejsze ryzyko wypełniaczy przerywających akcję. Serial obecnie rozwija wątki z Egghead Arc i powoli zbliża się do długo oczekiwanego Elbaf Arc, który stanowi część finałowej sagi całej historii.
