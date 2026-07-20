Game of Thrones: War for Westeros zalicza opóźnienie. Strategia trafi na rynek dopiero w 2027 roku

Gra strategiczna osadzona w uniwersum Gry o Tron zalicza obsuwę.

PlaySide Studios oficjalnie poinformowało o opóźnieniu premiery Game of Thrones: War for Westeros. Zapowiedziana strategia czasu rzeczywistego nie zadebiutuje w 2026 roku. Twórcy potwierdzili, że premiera została przesunięta na początek 2027 roku, a dodatkowy czas ma zostać przeznaczony na dalsze dopracowanie gry i podniesienie jej jakości przed premierą. Game of Thrones: War for Westeros opóźnione W opublikowanym komunikacie, PlaySide Studios poinformowało, że decyzja o przesunięciu premiery ma pozwolić zespołowi na dodatkowe prace nad szlifowaniem rozgrywki oraz całej zawartości. Choć oznacza to dłuższe oczekiwanie dla fanów uniwersum Gry o tron, twórcy liczą, że dodatkowe miesiące przełożą się na lepszą jakość finalnego produktu. Przy okazji aktualizacji deweloperzy zaprezentowali również nowe materiały przedstawiające jednostki oraz pola bitewne, które znajdą się w grze.

Game of Thrones: War for Westeros będzie strategią czasu rzeczywistego osadzoną w świecie stworzonym przez George'a R.R. Martina. Produkcja jest często porównywana do serii Total War, ponieważ gracze będą dowodzić armiami, rozwijać bohaterów oraz prowadzić wielkie bitwy o kontrolę nad Westeros, a wszystko będzie się odbywało właśnie w podobnym stylu do kultowej produkcji. PlaySide Studios potwierdziło, że w grze dostępne będą między innymi: Ród Starków, Ród Lannisterów, Ród Targaryenów oraz Armia Umarłych Nocnego Króla. Każda z frakcji otrzyma własnych bohaterów, których będzie można rozwijać, odblokowywać dla nich nowe umiejętności oraz wykorzystywać ich wyjątkowe zdolności podczas bitew. Twórcy potwierdzili również, że jednym z grywalnych bohaterów będzie Jon Snow, uznawany za jedną z najbardziej ikonicznych postaci całej marki.

GramTV przedstawia:

Najnowsza prezentacja pokazała również kilka map inspirowanych najbardziej rozpoznawalnymi miejscami Westeros. Gracze odwiedzą między innymi Królewską Przystań, Mur oraz Ashemark, czyli lokację związaną z kampanią Robba Starka prowadzoną podczas Wojny Pięciu Królów. Każde pole bitwy ma zostać zaprojektowane w taki sposób, aby wymagało odmiennego podejścia strategicznego. Gracze będą musieli decydować, kiedy przejść do ofensywy, kiedy utrzymywać pozycje obronne, w jaki sposób oskrzydlać przeciwnika oraz które punkty mapy warto przejąć, aby zdobyć przewagę. PlaySide Studios zapowiedziało, że jeszcze w 2026 roku ujawni kolejne informacje dotyczące gry. Twórcy zamierzają szczegółowo przedstawić system kontroli map, mechaniki rozgrywki oraz kolejne elementy strategiczne, które będą stanowiły fundament zabawy. Game of Thrones: War for Westeros zadebiutuje dopiero na początku 2027 roku.