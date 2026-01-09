Kultowa seria science fiction, dzięki nowemu serialowi, podtrzymuje świetną passę na Rotten Tomatoes

Uniwersum Star Treka nie zwalnia tempa i – mimo kontrowersji towarzyszących nowym projektom – wciąż cieszy się uznaniem krytyków. Star Trek: Starfleet Academy, którego premiera zaplanowana jest na 15 stycznia, jeszcze przed debiutem zebrał pozytywne recenzje i może pochwalić się wynikiem 81% na Rotten Tomatoes. W Polsce serial będzie dostępny już wkrótce na platformie SkyShowtime.

Nowy serial Star Trek z wysokimi ocenami od krytyków

Warto zwrócić uwagę, że nowa produkcja wpisuje się tym samym w wyjątkowo korzystną tendencję dla całej marki. W historii telewizyjnego Star Treka niemal wszystkie seriale zdobywały na Rotten Tomatoes status „świeżej” produkcji. Dotyczy to zarówno klasyki, jak oryginalnej serii Star Trek, Star Trek: Następne pokolenie czy Star Trek: Stacja kosmiczna, jak i nowszych odsłon rozwijanych już w erze Paramount+. Jedynym wyjątkiem pozostaje Star Trek: Enterprise z 2001 roku, który zakończył emisję z wynikiem 56%.