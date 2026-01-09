Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowa seria science fiction, dzięki nowemu serialowi, podtrzymuje świetną passę na Rotten Tomatoes

Jakub Piwoński
2026/01/09 16:50
0
0

Nowy Star Trek chwalony przez krytyków.

Uniwersum Star Treka nie zwalnia tempa i – mimo kontrowersji towarzyszących nowym projektom – wciąż cieszy się uznaniem krytyków. Star Trek: Starfleet Academy, którego premiera zaplanowana jest na 15 stycznia, jeszcze przed debiutem zebrał pozytywne recenzje i może pochwalić się wynikiem 81% na Rotten Tomatoes. W Polsce serial będzie dostępny już wkrótce na platformie SkyShowtime.

Star Trek: Starfleet Academy
Star Trek: Starfleet Academy

Nowy serial Star Trek z wysokimi ocenami od krytyków

Warto zwrócić uwagę, że nowa produkcja wpisuje się tym samym w wyjątkowo korzystną tendencję dla całej marki. W historii telewizyjnego Star Treka niemal wszystkie seriale zdobywały na Rotten Tomatoes status „świeżej” produkcji. Dotyczy to zarówno klasyki, jak oryginalnej serii Star Trek, Star Trek: Następne pokolenie czy Star Trek: Stacja kosmiczna, jak i nowszych odsłon rozwijanych już w erze Paramount+. Jedynym wyjątkiem pozostaje Star Trek: Enterprise z 2001 roku, który zakończył emisję z wynikiem 56%.

GramTV przedstawia:

Star Trek: Starfleet Academy od początku wzbudzał mieszane reakcje fanów, głównie ze względu na młodzieżową perspektywę i skupienie się na kadetach Gwiezdnej Floty. Krytycy zwracają jednak uwagę, że serial pozostaje wierny fundamentom stworzonym przez Gene’a Roddenberry’ego, oferując jednocześnie świeże spojrzenie na uniwersum – zanim bohaterowie staną się pełnoprawnymi oficerami. Warto jednak podkreślić, że to na razie wynik z pierwszych kilkunastu recenzji – zapewne więcej recenzji pojawi się tuż po premierze.

Pozytywny odbiór nowej odsłony potwierdza, że Star Trek wciąż potrafi odnaleźć się w zmieniających się realiach telewizji, nie tracąc własnej tożsamości. Dla marki to ważny sygnał, zwłaszcza że w 2026 roku widzów czeka również powrót Star Trek: Nieznane nowe światy, zmierzającego ku finałowemu sezonowi.

Źródło:https://comicbook.com/startrek/news/star-trek-new-tv-show-continues-a-major-rotten-tomatoes-trend-only-1-series-ever-failed-at-it/

Tagi:

Popkultura
oceny
Star Trek
Paramount
Rotten Tomatoes
Star Trek: Starfleet Academy
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112