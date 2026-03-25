Kultowa seria fantasy doczeka się ekranizacji od Amazona. Za sterami twórcy One Piece

Amazon sięga po kolejną znaną markę i tym razem celuje w dojrzałą widownię. W przygotowaniu znajduje się animowany serial na podstawie nagradzanego komiksu Monstress, za który odpowiadają scenarzystka Marjorie Liu oraz rysowniczka Sana Takeda. Projekt rozwijany jest w ramach Amazon MGM Studios i trafi na platformę Prime Video.

Monstress – Amazon pracuje nad bestsellerowym fantasy

Za sterami produkcji stoi Steven Maeda, współtwórca i były showrunner aktorskiej wersji One Piece’a dla Netfliksa. Twórca nie tylko napisze scenariusz, ale także obejmie funkcję producenta wykonawczego. W roli współshowrunnerki i producentki wykonawczej towarzyszyć mu będzie Tiffany Greshler, która pracowała przy One Piece, Underground oraz Helix. W gronie producentów znaleźli się również: Jason Brown i Ryan Stayton z Hivemind, a także same autorki komiksu.