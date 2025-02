Kultowa powieść science fiction doczeka się ekranizacji od Amazona. Seria liczy aż 10 książek

Amazon wykorzystał prawa do ekranizacji kultowej powieści science fiction, które zdobyli przed sześcioma laty. Mowa o Wspomnij Phlebasa autorstwa Iaina M. Banksa, która pierwotnie została wydana w 1987 roku. Jest to pierwsza część dziesięciotomowej serii znanej jako Kultura, opowiadająca o międzygwiezdnym społeczeństwie, trapiącym niedostatkiem.

Seria Kultura liczy obecnie dziesięć książek, a najnowszą z nich jest The Hydrogen Sonata wydana pierwotnie w 2012 roku. Nie wiadomo, czy seria będzie ekranizować wszystkie części powieści, czy tylko Wspomnij Phlebasa.

Dla Amazona to kolejny ogłoszony niedawno projekt, który powstaje dla platformy Prime Video. Jeszcze w styczniu pojawiły się informacje, że firma tworzy adaptację bestsellerowej serii książek fantasy Rise of the Empress autorstwa Julie C. Dao. Tym samym w najbliższych latach zadebiutuje sporo nowych seriali, opartych na popularnych książkach.