Amazon zdobył prawa do ekranizacji bestsellerowego fantasy. Wielkie gwiazdy zaangażowane w projekt

Powstanie kolejny serial fantasy dla platformy Prime Video. Amazon dał zielone światło dla bestsellerowej serii książek Rise of the Empress autorstwa Julie C. Dao. Firma zaprosiła do współpracy znanych twórców, jak Gemma Chan (Eternals, Twórca), Viola Davis (Legion samobójców) oraz Forest Whitaker (Łotra 1), którzy będą pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz ze swoimi studiami. Scenarzystami, showrunnerami oraz producentami wykonawczymi będą Crystal Liu i James Wong (American Horror Story).

Seria książek Rise of the Empress, będąca połączeniem fantasy i romansu dla młodzieży, obejmuje trzy powieści: Forest of a Thousand Lanterns z 2017 roku, Kingdom of the Blazing Phoenix wydane w 2018 roku oraz Song of the Crimson Flower, które ukazało się na rynku w 2019 roku.