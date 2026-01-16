Kultowa polska gra dostępna za darmo na Steam i Epic Games Store. Fani czekali na ten tytuł od 25 lat

MaSzyna jest symulatorem, który pozwoli Ci się wcielić w rolę maszynisty najpopularniejszych pojazdów obecnych na polskich torach.

Każdy element symulacji jest opracowany z największą dbałością o szczegóły. Modele lokomotyw, wagonów oraz wszystkich innych obiektów zostały przygotowane przy użyciu wysokiej jakości fototekstur. Każdy dźwięk, który usłyszysz został nagrany w kabinie maszynisty lub na stacji kolejowej. Równie ważna jest fizyka ruchu - pojazdy szynowe poruszają się po torach w sposób niemalże identyczny jak w rzeczywistości. Trasy kolejowe są zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania dróg kolejowych. Wszystko to sprawia, że poziom realizmu jest niezwykle wysoki!

Do dyspozycji masz ponad 40 modeli lokomotyw elektrycznych i spalinowych, kilka elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz drezyny i szynobusy. Ponadto w zasobach symulatora dostępnych jest kilkaset modeli i tekstur wagonów pasażerskich i towarowych. Autorzy przygotowali dla Ciebie kilkanaście tras (w tym jedną realistyczną linię kolejową Częstochowa - Ozimek), na których napisanych jest niemalże 200 scenariuszy. Musisz uważnie obserwować szlak i sygnały na semaforach, ponieważ w wielu scenariuszach zastosowano losowe wydarzenia urozmaicające rozgrywkę.

Możesz poprowadzić komfortowy ekspres z prędkościami rzędu 160 km/h czy też pociąg osobowy, który zatrzymuje się na każdej stacji i przystanku. Możesz też wybrać pociągi towarowe: ciężki, skład węgla liczący 40 wagonów lub szybki pociąg kontenerowy. Wybór należy do Ciebie – czytamy w oficjalnym opisie gry.