Kultowa polska gra dostępna za darmo na Steam i Epic Games Store. Fani czekali na ten tytuł od 25 lat

Deweloper zrobił niespodziankę graczom i udostępnił swój tytuł na Steam i w sklepie Epic Games.
Chociaż to Microsoft Train Simulator uchodził niegdyś za najlepszy symulator pociągów dostępnych na komputerach osobistych, to również polska branża gier spróbowała swoich sił w tym gatunku. W 2001 roku zadebiutowała gra MaSzyna, stworzona przez eu07.pl. Do tej pory tytuł dostępny był do pobrania jedynie z oficjalnej strony produkcji, ale teraz gracze mogą ściągnąć grę bezpośrednio ze Steam oraz Epic Games Store.
MaSzyna – kultowy polski symulator kolei dostępny za darmo na Steam i Epic Games Store
Kultowa MaSzyna pojawiła się na platformie Valve i w sklepie Epic Games. Tytuł dostępny jest w modelu free-to-play, a więc każdy chętny możemy sprawdzić tę grę, nie ponosząc żadnych opłat. Warto zaznaczyć, że nie jest to dokładnie ta sama produkcja co w 2001 roku i MaSzyna doczekała się wielu usprawnień, głównie graficznych, aby dostosować grę do współczesnych standardów.
MaSzyna jest symulatorem, który pozwoli Ci się wcielić w rolę maszynisty najpopularniejszych pojazdów obecnych na polskich torach.
Każdy element symulacji jest opracowany z największą dbałością o szczegóły. Modele lokomotyw, wagonów oraz wszystkich innych obiektów zostały przygotowane przy użyciu wysokiej jakości fototekstur. Każdy dźwięk, który usłyszysz został nagrany w kabinie maszynisty lub na stacji kolejowej. Równie ważna jest fizyka ruchu - pojazdy szynowe poruszają się po torach w sposób niemalże identyczny jak w rzeczywistości. Trasy kolejowe są zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania dróg kolejowych. Wszystko to sprawia, że poziom realizmu jest niezwykle wysoki!
Do dyspozycji masz ponad 40 modeli lokomotyw elektrycznych i spalinowych, kilka elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz drezyny i szynobusy. Ponadto w zasobach symulatora dostępnych jest kilkaset modeli i tekstur wagonów pasażerskich i towarowych. Autorzy przygotowali dla Ciebie kilkanaście tras (w tym jedną realistyczną linię kolejową Częstochowa - Ozimek), na których napisanych jest niemalże 200 scenariuszy. Musisz uważnie obserwować szlak i sygnały na semaforach, ponieważ w wielu scenariuszach zastosowano losowe wydarzenia urozmaicające rozgrywkę.
Możesz poprowadzić komfortowy ekspres z prędkościami rzędu 160 km/h czy też pociąg osobowy, który zatrzymuje się na każdej stacji i przystanku. Możesz też wybrać pociągi towarowe: ciężki, skład węgla liczący 40 wagonów lub szybki pociąg kontenerowy. Wybór należy do Ciebie – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!