Kultowa platformówka do zgarnięcia za darmo. Odbierz kolejny prezent na PC

Jeżeli jeszcze nie za dużo Wam darmówek, to w sklepie GOG.com wystartowała kolejna promocja, w której zgarnięcie bez żadnych opłat następne tytuły. Tym razem za darmo odbierzecie Jazz Jackrabbit 2 Collection, w skład której wchodzi podstawowa wersja gry wraz z dodatkiem The Christmas Chronicles. Produkcja zadebiutowała na rynku w 1998 roku, stając się jednym z najpopularniejszych tytułów ze swojego gatunku.

Jazz, bohater gier platformowych na PC, w końcu powrócił z nowymi przygodami. Tym razem zabrał ze sobą nie tylko swojego kosmicznego brata Spaza, ale także ich siostrę Lori - mającą nadprzyrodzone zdolności sportowe! Całkowicie świeża historia przenosi nasze ulubione króliki do nawiedzonego domu, miasta i rozszerzonego poziomu wielkanocnego! Po drodze napotykają wielu wrogów i podstępnych przeciwników, gdy znajdą tajemniczy kod, który jest kluczem do Valhalli.

Jazz Jackrabbit 2 Collection za darmo na GOG.com

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Jazz Jackrabbit 2 Collection, to udajcie się pod ten adres, gdzie przypiszecie grę do swojego konta. Promocja ważna jest wyłącznie do 3 listopada do godziny 16:00 czasu polskiego.