Kultowa odsłona Splinter Cell wróciła do sprzedaży i już znajduje się w promocji. Klasyczną grę kupicie za jedyne 9,97 zł

Radosław Krajewski
2025/10/14 11:20
Z takiej okazji aż głupio nie skorzystać.

Przez lata fani Splinter Cella nie mogli powrócić do wszystkich klasycznych odsłon serii Ubisoftu. W sklepach z cyfrowymi grami brakowało Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow, czyli drugiej odsłony popularnej franczyzy. Ubisoft nareszcie nadrobił te zaległości i gra oficjalnie pojawiła się na Steam, Epic Games Store oraz Ubisoft Store.

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Produkcja znalazła się nawet w pierwszej promocji. W sklepie Ubisoftu Splinter Cell: Pandora Tomorrow kupicie za jedyne 9,97 zł. O wiele drożej gra została wyceniona na Steam i obecnie ze zniżką 20% kosztuje 23,94 zł. Regularna cena produkcji to 39,90 zł i właśnie tyle za drugą odsłonę przygód Sama Fishera zapłacicie w Epic Games Store.

Warto również dodać, że właśnie dzisiaj swoją premierę ma animowany serial Splinter Cell: Deathwatch, który zadebiutował na Netflixie. Możliwe, że pojawienie się Splinter Cell: Pandora Tomorrow w cyfrowej sprzedaży jest dodatkową niespodzianką od Ubisoftu, aby jednocześnie promować swoją grową serię, jak i premierowy serial na streamingu.

Ubisoft podkreśla w opisie gry, że serwery zostały już wyłączone. Tym samym wszystkie funkcje sieciowe, w tym tryby wieloosobowy i współpracy nie są już aktywne.

Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow – kultowa gra po raz trafiła do cyfrowej sprzedaży

Wciel się w elitarnego agenta Sama Fishera i weź udział w pełnych napięcia misjach rozgrywających się na całym świecie – od dusznej atmosfery amerykańskiej ambasady w Timorze Wschodnim po rozpędzony pociąg zmierzający do Nicei we Francji, próbując powstrzymać globalny atak bioterrorystyczny.

Wykorzystuj zaawansowane gadżety, nowoczesny arsenał i charakterystyczne techniki skrytego działania, by unikać wrogów, przechytrzać ich i eliminować po cichu.

Działaj taktycznie i wykorzystuj każdy element otoczenia, by przechytrzyć czujnych przeciwników, którzy reagują na najdrobniejszy dźwięk, ruch czy zmianę oświetlenia, co sprawia, że każda misja gwarantuje wysoki poziom napięcia i nieprzewidywalności.

Uwaga: funkcje online tej gry nie są już wspierane. Tryby wieloosobowy i współpracy nie są już aktywne – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

