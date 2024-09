Kultowa gra Slay the Princess dostanie dużą aktualizację

Nowa aktualizacja wprowadzi także trzy zupełnie nowe księżniczki oraz dodatkowe zakończenie do odkrycia. Dodatkowo, gracze otrzymają interaktywną galerię, która pozwoli im prześledzić ich postępy w rozgałęziającej się narracji. Aktualizacja rozszerzy także trzy lokacje, dodając więcej treści, a także wprowadzi dodatkowe napisy w różnych językach, co zwiększy dostępność gry.

Wszystko wskazuje na to, że Slay the Princess: The Pristine Cut będzie dostępne jako darmowa aktualizacja na Steam od 24 października. Dla posiadaczy gry to znakomita okazja do odświeżenia tytułu. Ci, którzy jeszcze w niego nie grali, teraz z pewnością spróbują.