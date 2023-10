Slay the Princess – horror psychologiczny zachwyca graczy. Masa dobrych recenzji

Za Slay the Princess odpowiada niezależne studio Black Tabby Games. Mamy tutaj do czynienia z horrorem psychologicznym, który cieszy się sporą popularnością. Gracze, którzy mieli już okazję poznać tajemnice historii przygotowanej przez deweloperów są zachwyceni. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym trailerem, a wideo znajdziecie poniżej.

Czy warto zagrać w Slay the Princess?

Slay the Princess pojawiło się na rynku 23 października i spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Premiera w okresie Halloween z pewnością pomogła w zdobyciu dodatkowego zainteresowania ze strony graczy. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 2 tys. recenzji, a lwia część z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie.



Gracze określają produkcję autorstwa Black Tabby Games ciekawym doświadczeniem, które skłania do refleksji. Gra jest krótka, ale treściwa, a opowieść można ukończyć na kilka sposobów. Tytuł wyróżnia się także estetyczną, ręcznie wykonaną oprawą graficzną. Jeśli interesują Was klimatyczne powieści wizualne, Slay the Princess powinno okazać się trafionym wyborem.



Na koniec zaznaczmy, że omawiana produkcja jest dostępna wyłącznie na PC.