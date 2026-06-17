Który Geralt był lepszy – Cavill czy Hemsworth? Głos zabrał... głos Geralta

Takie modyfikacje nigdy nie pozostają bez wpływu na odbiór produkcji. Zawsze też rozniecają one dyskusje w kwestii tego, kto zrobił daną rzecz lepiej.

Geralt Cavilla czy Geralt Hemswortha?

Przypomnijmy, że po zakończeniu 3. sezonu Wiedźmina serial opuścił Henry Cavill. Z tego też powodu jego rolę przejął Liam Hemsworth. To właśnie on wcielił się w Geralta w sezonie 4. i zrobi to ponownie w sezonie 5. Co istotne, w międzyczasie sam odbiór produkcji mocno się zmienił. I chociaż pogorszenie opinii widzów nie miało bezpośredniego związku z samą zamianą Cavilla na Hemswortha, to poniekąd naznaczyła ona starania Australijczyka. Pytanie tylko, czy nie jest to dla niego krzywdzące? W kwestii kreacji obu “Geraltów” wypowiedział się inny Geralt – tym razem głosowy. Mowa tutaj o Dougu Cockle’u.